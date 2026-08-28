मुकेश के सदाबहार नगमों से गूंजा त्रिवेणी कला संगम, ‘दास्तान-ए-मुकेश’ में सुरों के साथ लौट आईं पुरानी यादें

शषि ठकुर, नई दिल्ली। कुछ आवाज...केवल गीत नहीं होते, महज बोल नहीं होते वो तो अपने साथ पूरे एक दौर की सहेजी यादों का कारवां लेकर चलते हैं। ये रूहानी आवाजें ऐसी होती हैं जो दिनों से दशकों तक बीत जाने पर भी दिलों में रहती हैं। ऐसे ही एक महान गायक मुकेश...जिसमें मोहब्बत की मिठास, जुदाई का दर्द, जिंदगी की सादगी और आम आदमी के सपनों की कहानी एक साथ बुनी होती है।

त्रिवेणी कला संगम में गुरुवार, 27 अगस्त की शाम आयोजित ‘दास्तान-ए-मुकेश’ की संगीतमय-नाट्य प्रस्तुति में जब उनके सदाबहार नगमे गूंजे तो सभागार में बैठा हर श्रोता उन क्षणों में सिर्फ अपने आपको संगीत में जी रहा था। कह सकते हैं वहां हर श्रोता...बार-बार महसूस कर पा रहा था...हां, 'जीना इसी का नाम है...'। कहीं दूर दिन ढल रहा था...पर यहां शाम, दिन ढलते ही श्रोताओं के लिए खास हो चुकी थी।

हर श्रोता के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में पुरानी यादों की चमक साफ थी। इसके बाद ‘मेरा जूता है जापानी’ कि मस्ती भरी धुन ने पूरे सभागार को जैसे एक साथ जोड़ दिया। श्रोताओं में कई लोग गीत के साथ-साथ गुनगुनाने लगे। मंच पर कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे थे और सामने बैठे श्रोता भी उस अमर संगीत यात्रा के अनायास ही सहभागी बने जा रहे थे। मुकेश और राज कपूर का रिश्ता हिंदी सिनेमा के उन यादगार अध्यायों में है, जिसे आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में अमर है।

और हमेशा अमर ही रहेगा। राज कपूर की मासूमियत, संघर्ष, प्रेम और दर्द को आवाज के जादूगर ने ऐसी गहराई दी कि दोनों की जोड़ी एक-दूसरे की पहचान बन गई। ‘आवारा’ से लेकर ‘श्री 420’ और ‘संगम’ तक उनके गीतों ने भारतीय सिनेमा के संगीत को नई ऊंचाई दी। बल्कि वैश्विक पटल पर अंकित किया।

कार्यक्रम में ‘सुहाना सफर और ये मौसम हंसी’ जैसे गीत ने माहौल में रोमानी रंग घोल दिया। गीत की धुन के साथ दर्शकों की आंखों के सामने जैसे पुराने सिनेमाई दृश्य तैरने लगे। वहीं ‘ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर’ ने प्रेम की उस मासूमियत को फिर जीवंत कर दिया, जो मुकेश के गीतों की खास पहचान रही है।

प्रस्तुति की खूबसूरती सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं रही। निधिकांत पांडेय ने लेखक और प्रस्तोता की भूमिका में मुकेश की संगीत यात्रा को शब्दों के जरिये श्रोताओं तक पहुंचाया। देवानंद झा की आवाज में मुकेश के गीतों की भावनात्मक गहराई महसूस हुई।

वहीं अधीर दास, अमित कुमार और जीतू नादान के संगीत संयोजन ने प्रस्तुति को सुरों की मजबूती दी। बुरहान कुरैशी की रोशनी ने मंच पर गीतों के भाव और दृश्यों को प्रभावशाली बनाया, जबकि अनुराधा दार निर्माता के रूप में इस पूरी संगीतमय यात्रा का हिस्सा रहीं।

श्रोताओं ने मोबाइल फोन में कैद किए गाने कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं में मुकेश के गीतों को अपने मोबाइल फोन में कैद करने का उत्साह भी दिखाई दिया। कई लोग वीडियो बनाते हुए नजर आए, लेकिन कैमरे से ज्यादा दिलों में गीत कैद होते दिखे। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद भी आडिटोरियम जैसे ठहर गया हो।

कोई उठने को तैयार नहीं था। सभागार में ‘वंस मोर... वंस मोर’ की आवाजें गूंजने लगीं। यह मांग केवल एक और गीत सुनने की नहीं थी, बल्कि उस आवाज को कुछ और देर अपने बीच जीने को लेकर थी, जो कई दशक गुजरने के बाद भी लोगों की स्मृतियों में जिंदा है।