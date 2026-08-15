बच्चों को निगल रही वैप्स की लत: सड़कों पर उतरीं मांएं, मदर्स अगेंस्ट वैपिंग ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बच्चों और किशोरों तक वैप्स (जिसमें तरल पदार्थ को गर्म कर एरोसोल सांस के जरिए अंदर लिया जाता है) और नए जमाने के निकोटीन प्रोडक्ट्स की पहुंच पर मदर्स अगेंस्ट वैपिंग (एमएवी) ने चिंता जताई है।

संगठन ने ई-सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस), वैप्स, हीट-नाट-बर्न (एचटीपी) और अन्य प्रतिबंधित निकोटीन प्रोडक्ट्स पर लागू रोक को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इस मामले को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने भी संसद में उठाया है। मदर्स अगेंस्ट वैपिंग ने इसका समर्थन किया है।