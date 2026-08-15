बच्चों को निगल रही वैप्स की लत: सड़कों पर उतरीं मांएं, मदर्स अगेंस्ट वैपिंग ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
मदर्स अगेंस्ट वैपिंग (एमएवी) ने बच्चों और किशोरों तक वैप्स व नए निकोटीन उत्पादों की बढ़ती पहुंच पर चिंता जताई है। संगठन ने ई-सिगरेट और प्रतिबंधित निकोटीन उत्पादों पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की मांग की है।
HighLights
एमएवी ने बच्चों तक वैप्स की पहुंच पर जताई चिंता।
प्रतिबंधित निकोटीन उत्पादों पर रोक सख्ती से लागू करने की मांग।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी संसद में उठाया मुद्दा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बच्चों और किशोरों तक वैप्स (जिसमें तरल पदार्थ को गर्म कर एरोसोल सांस के जरिए अंदर लिया जाता है) और नए जमाने के निकोटीन प्रोडक्ट्स की पहुंच पर मदर्स अगेंस्ट वैपिंग (एमएवी) ने चिंता जताई है।
संगठन ने ई-सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस), वैप्स, हीट-नाट-बर्न (एचटीपी) और अन्य प्रतिबंधित निकोटीन प्रोडक्ट्स पर लागू रोक को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इस मामले को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने भी संसद में उठाया है। मदर्स अगेंस्ट वैपिंग ने इसका समर्थन किया है।
संगठन ने कड़ा विरोध किया
एमएवी ने वैप्स को बच्चों और किशोरों के बीच सुरक्षित और कूल बताकर प्रचारित किए जाने पर चिंता जताई है। इंटरनेट मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और अवैध विक्रेताओं के माध्यम से इन उत्पादों की उपलब्धता बढ़ने का भी संगठन ने कड़ा विरोध किया है।
जवाबदेह बनाने की मांग
संगठन ने इंटरनेट मीडिया और ई-कामर्स प्लेटफार्मों को प्रतिबंधित निकोटीन प्रोडक्ट्स के प्रचार, बिक्री और वितरण के लिए जवाबदेह बनाने की मांग की।
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एमएवी ने कहा कि जहां मौजूदा कानूनों में खामी है, वहां प्रावधानों को सख्त किया जाना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलाजिस्ट डॉ. भावना बरमी ने कहाकि युवाओं को नए निकोटीन प्रोडक्ट्स का बाजार बनने से रोकने के लिए सांसदों, सरकार, स्कूलों, अभिभावकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मिलकर प्रयास करना होगा।