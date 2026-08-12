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    दिल्ली एयरपोर्ट पर हैरान करने वाला मामला: बैग की चेकिंग में मिली बंदर की खोपड़ी, हैदराबाद जा रहा था यात्री

    By Mukesh Kumar Thakur Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:49 PM (IST)

    आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंड बैगेज से बंदर की खोपड़ी बरामद हुई। सीआईएसएफ ने यात्री को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया, जो वन् ...और पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री के हैंड बैगेज से बंदर की खोपड़ी मिली। फोटो- जागरण

    दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री के हैंड बैगेज से बंदर की खोपड़ी मिली। फोटो- जागरण

    HighLights

    1. आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री के हैंड बैगेज से खोपड़ी मिली।

    2. यात्री ने पूछताछ में इसे बंदर की खोपड़ी बताया।

    3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस कर रही कानूनी कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंड बैगेज से खोपड़ी बरामद की। पूछताछ में यात्री ने इसे बंदर की खोपड़ी बताया। वन्यजीव से संबंधित संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद यात्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया।

    सीआईएसएफ के अनुसार, घटना 10 अगस्त की है। यात्री को दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा करनी थी। प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों ने यात्री के हैंड बैगेज में एक संदिग्ध वस्तु का पता लगाया। बैगेज की जांच करने पर उसमें खोपड़ी मिली।

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    वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई

    सुरक्षा कर्मियों ने यात्री से बरामद वस्तु के बारे में पूछताछ की। यात्री ने बताया कि यह बंदर की खोपड़ी है। वस्तु की प्रकृति और उसके वन्यजीव से संबंधित होने की आशंका को देखते हुए सीआईएसएफ ने मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी।

    इसके बाद यात्री और बरामद खोपड़ी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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