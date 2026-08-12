दिल्ली एयरपोर्ट पर हैरान करने वाला मामला: बैग की चेकिंग में मिली बंदर की खोपड़ी, हैदराबाद जा रहा था यात्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंड बैगेज से खोपड़ी बरामद की। पूछताछ में यात्री ने इसे बंदर की खोपड़ी बताया। वन्यजीव से संबंधित संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद यात्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया।

सीआईएसएफ के अनुसार, घटना 10 अगस्त की है। यात्री को दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा करनी थी। प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों ने यात्री के हैंड बैगेज में एक संदिग्ध वस्तु का पता लगाया। बैगेज की जांच करने पर उसमें खोपड़ी मिली।