PM मोदी की आरती और 'मोदी चालीसा' के पाठ का वीडियो वायरल, अब एक्शन मोड में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया परिसर में गुरुवार को एक कार्यक्रम का वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

वायरल वीडियो में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के सामने आरती करता और ‘मोदी चालीसा’ का पाठ करता नजर आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान ‘जय-जय मोदी और हर-हर मोदी’ के नारे भी लगाए गए।

जय जय मोदी, घर घर मोदी चालीसा 😂🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/vPHxuUn329 — Abhinav Mishra (@abhinav_blogger) August 20, 2026

प्रेस क्लब ने कार्यक्रम से किया किनारा

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि परिसर में पहले आयोजित एक कार्यक्रम की फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्लब ने स्पष्ट किया कि उसने इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था।

क्लब के अनुसार, एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए परिसर का हॉल किराये पर लिया था। हालांकि, जगह किराये पर देने की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर क्लब अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और कार्यक्रम रुकवा दिया।