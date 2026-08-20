Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

PM मोदी की आरती और 'मोदी चालीसा' के पाठ का वीडियो वायरल, अब एक्शन मोड में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया 

By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:10 PM (GMT+05:30)

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी के चित्र के सामने 'मोदी चालीसा' पाठ और आरती का वीडियो वायरल हुआ। क्लब ने कार्यक्रम से किनारा करते हुए कहा कि हॉल किराए पर देने की शर्तों के उल्लंघन पर इसे रुकवाया गया।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पीएम माेदी की आरती। फोटो: वीडियो ग्रैब

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पीएम माेदी की आरती। फोटो: वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. प्रेस क्लब में 'मोदी चालीसा' पाठ का वीडियो वायरल

  2. क्लब ने कार्यक्रम से किया किनारा, शर्तों का उल्लंघन

  3. किराए की शर्तों के उल्लंघन पर कार्यक्रम रुकवाया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया परिसर में गुरुवार को एक कार्यक्रम का वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

वायरल वीडियो में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के सामने आरती करता और ‘मोदी चालीसा’ का पाठ करता नजर आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान ‘जय-जय मोदी और हर-हर मोदी’ के नारे भी लगाए गए।

प्रेस क्लब ने कार्यक्रम से किया किनारा

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि परिसर में पहले आयोजित एक कार्यक्रम की फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्लब ने स्पष्ट किया कि उसने इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था।

क्लब के अनुसार, एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए परिसर का हॉल किराये पर लिया था। हालांकि, जगह किराये पर देने की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर क्लब अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और कार्यक्रम रुकवा दिया।

किराये की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई

प्रेस क्लब ने बताया कि जिस संगठन को हॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किराये पर दिया गया था, उसने परिसर के इस्तेमाल से जुड़ी शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन किया। इसके बाद क्लब अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर कार्यक्रम को रोक दिया।

यह भी पढ़ें- करोड़ों की प्रॉपर्टी डील में फंसे ललित मोदी, दिल्ली HC से लगा झटका; बेचनी होगी वसंत विहार की प्रॉपर्टी?

 