PM मोदी की आरती और 'मोदी चालीसा' के पाठ का वीडियो वायरल, अब एक्शन मोड में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी के चित्र के सामने 'मोदी चालीसा' पाठ और आरती का वीडियो वायरल हुआ। क्लब ने कार्यक्रम से किनारा करते हुए कहा कि हॉल किराए पर देने की शर्तों के उल्लंघन पर इसे रुकवाया गया।
HighLights
प्रेस क्लब में 'मोदी चालीसा' पाठ का वीडियो वायरल
क्लब ने कार्यक्रम से किया किनारा, शर्तों का उल्लंघन
किराए की शर्तों के उल्लंघन पर कार्यक्रम रुकवाया गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया परिसर में गुरुवार को एक कार्यक्रम का वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
वायरल वीडियो में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के सामने आरती करता और ‘मोदी चालीसा’ का पाठ करता नजर आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान ‘जय-जय मोदी और हर-हर मोदी’ के नारे भी लगाए गए।
जय जय मोदी, घर घर मोदी चालीसा 😂🤷🏻♂️ pic.twitter.com/vPHxuUn329— Abhinav Mishra (@abhinav_blogger) August 20, 2026
प्रेस क्लब ने कार्यक्रम से किया किनारा
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि परिसर में पहले आयोजित एक कार्यक्रम की फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्लब ने स्पष्ट किया कि उसने इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था।
क्लब के अनुसार, एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए परिसर का हॉल किराये पर लिया था। हालांकि, जगह किराये पर देने की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर क्लब अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और कार्यक्रम रुकवा दिया।
The Press Club of India has noticed that a photo/video of an event held at its premises earlier today, is circulating on social media.— Press Club of India (@PCITweets) August 20, 2026
It is hereby #clarified that the Club had not organised the event.
The hall was hired for the purpose of holding a press conference by an…
किराये की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई
प्रेस क्लब ने बताया कि जिस संगठन को हॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किराये पर दिया गया था, उसने परिसर के इस्तेमाल से जुड़ी शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन किया। इसके बाद क्लब अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर कार्यक्रम को रोक दिया।
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