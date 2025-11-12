बीड़ी न देने पर नाबालिग ने किया जानलेवा हमला, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक नाबालिग ने बीड़ी न देने पर कृष्ण साहनी नामक एक अधेड़ पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में पुलिस ने साहनी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाज़ुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में पांडव नगर थाना इलाके में बीड़ी न देने पर एक नाबालिग ने चाकू से अधेड़ पर वार कर दिए। खून से लथपथ पड़े अधेड़ को गश्त कर रही दिल्ली पुलिस की पीसीआर ने एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। अधेड़ कृष्ण साहनी का इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
पांडव नगर थाना ने घायल की शिकायत पर हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपित नाबालिग को संजय झील से पकड़ लिया है। उसे बाल सुधारगृह भेज दिया है।
कृष्ण अपने परिवार के साथ पांडव नगर में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह सोमवार रात को दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर बैठे हुए थे। उसी दाैरान नशे की हालत में इलाके में रहने वाला नाबालिग आया। जबरन उनसे बीड़ी मांगने लगा।
अधेड़ ने मना किया तो नाबालिग ने गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़ित ने विरोध किया तो नाबालिग ने चाकू निकालकर उनके पेट व सीने पर दो वार कर दिए। खून से लथपथ होने पर अधेड़ को छोड़कर भाग गया। वहां से गुजर रही पीसीआर की नजर अधेड़ पर पड़ी और पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया।
