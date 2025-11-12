दिल्ली: बीड़ी विवाद में नाबालिग ने अधेड़ पर किया जानलेवा हमला, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पांडव नगर थाना क्षेत्र में बीड़ी देने से मना करने पर नाबालिग ने अधेड़ पर चाकू से वार कर दिया। गश्त कर रही दिल्ली पुलिस की पीसीआर ने खून से लथपथ अधेड़ को एलबीएस अस्पताल पहुंचाया। कृष्ण साहनी का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल की शिकायत पर पांडव नगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी नाबालिग को संजय झील से गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। कृष्ण अपने परिवार के साथ पांडव नगर में रहता है। उसने पुलिस को बताया कि सोमवार रात वह दिल्ली-नोएडा लिंक रोड पर बैठा था, तभी नशे की हालत में एक नाबालिग उसके पास आया और जबरन बीड़ी मांगी।