भलस्वा डेरी में बहन से दोस्ती पर नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या, भाई ने चार साथियों के साथ मिलकर ली जान

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक लड़के ने बहन से दोस्ती करने पर नाबालिग पड़ोसी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। आरोपित नाबालिग ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात के बाद तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपित सहित पांचों नाबालिगों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 28 नवंबर की देर रात भलस्वा डेरी थाना पुलिस को गोला चौक स्थित नमक गोदाम के पास चाकूबाजी की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि 17 वर्षीय घायल नाबालिग को परिजन अस्पताल ले जा चुके हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चार-पांच लड़कों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया, जिससे वह मौके पर ही गिरकर अचेत हो गया। पुलिस टीम तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंची, जहां डाक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या का मामला दर्ज किया गया। घटनास्थल पर क्राइम और फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच की और महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक नाबालिग पड़ोस की एक लड़की का दोस्त था। इसी दोस्ती को लेकर पीड़ित और लड़की के भाई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात जब पीड़ित किसी काम से गोला चौक के पास पहुंचा, तभी मौका पाकर लड़की का भाई अपने चार दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। आरोपियों ने पहले उसकी पिटाई की और बाद में कई बार चाकू से हमला कर दिया।

थाना प्रभारी एसएस यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में आरोपितों की पहचान होते ही उनकी तलाश शुरू की गई। टीम ने दबिश देकर कुछ ही घंटों में पांचों नाबालिग लड़कों को धर दबोचा। सभी आरोपित पीड़ित के घर के आसपास ही रहते हैं।