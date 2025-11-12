दिल्ली के द्वारका में मेगा लीगल सर्विस कैंप से जरूरतमंदों को मिली राहत, 200 परिवारों ने उठाया लाभ
पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में दक्षिणी पश्चिमी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा मेगा लीगल सर्विस कैंप आयोजित किया गया। इस शिविर में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और ई-श्रम कार्ड बनवाने जैसी सुविधाएं मुफ्त विधिक सहायता के साथ प्रदान की गईं, जिससे लगभग 200 परिवारों को लाभ हुआ। पुनर्वासित कालोनी में इस तरह की पहल को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना मुश्किल होता है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से द्वारका स्थित छोटी सी खुशी सेंटर पर मेगा लीगल सर्विस कैंप आयोजित किया गया।
इस कैंप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ई-श्रम कार्ड बनवाने की सुविधा के साथ-साथ निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की गई। कैंप में उपलब्ध सुविधाओं का करीब 200 परिवारों ने लाभ उठाया।
शिविर में मौजूद जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव शुभम देवाडिया पूरी सेक्टर तीन स्थित पुनर्वासित कालोनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समुदाय के लोगों से संवाद किया। उन्होंने यह भी चर्चा की कि आने वाले समय में समुदाय के हित में हम मिलकर कौन-कौन सी उपयोगी पहलें कर सकते हैं।
छोटी सी खुशी संस्था की संस्थापक नमिता चौधरी ने बताया कि पुनर्वासित कालोनी में इस तरह के पहल की सख्त आवश्यकता है। यहां कई परिवार ऐसे हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। पति पत्नी दोनाें कामगार हैं। ऐसे में इनके लिए सरकारी सहायता का लाभ उठाने के लिए अवकाश लेकर किसी कार्यालय जाना करीब करीब असंभव है। ऐसे जरूरतमंदों के लिए इस तरह के शिविर अत्यंत उपयोगी हैं।
