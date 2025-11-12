दिल्ली के द्वारका में मेगा लीगल सर्विस कैंप से जरूरतमंदों को मिली राहत, 200 परिवारों ने उठाया लाभ

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से द्वारका स्थित छोटी सी खुशी सेंटर पर मेगा लीगल सर्विस कैंप आयोजित किया गया।

इस कैंप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ई-श्रम कार्ड बनवाने की सुविधा के साथ-साथ निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की गई। कैंप में उपलब्ध सुविधाओं का करीब 200 परिवारों ने लाभ उठाया।

शिविर में मौजूद जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव शुभम देवाडिया पूरी सेक्टर तीन स्थित पुनर्वासित कालोनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समुदाय के लोगों से संवाद किया। उन्होंने यह भी चर्चा की कि आने वाले समय में समुदाय के हित में हम मिलकर कौन-कौन सी उपयोगी पहलें कर सकते हैं।