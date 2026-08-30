दिल्ली में रेलवे के विज्ञापनों से मालामाल होगा MCD, कुल कमाई का 25% हिस्सा मिलेगा

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी में रेलवे के विज्ञापनों से एमसीडी भी कमाई करेगी। उत्तर रेलवे अपनी कमाई में एमसीडी को हिस्सा देगा। यह हिस्सा कुल विज्ञापन आय का 25 प्रतिशत होगा। इसके लिए दोनों विभागों के बीच करार किया जाएगा। रेलवे हर तिमाही एमसीडी को निर्धारित हिस्सा देगा।

साल में दो बार खातों का मिलान भी होगा। इससे वर्षों पुराना न्यायिक विवाद भी समाप्त होगा। क्योंकि एमसीडी आउटडोर विज्ञापन नीति के तहत जो विज्ञापन बाहर से दिखते हैं उन पर आय का अपना दावा करती थी। इस संबंध में प्रस्ताव स्थायी समिति में आएगा। आगामी बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उत्तर रेलवे और एमसीडी ने मसौदा तैयार किया है। दोनों विभागों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) होगा। रेलवे विज्ञापन ठेके ई-नीलामी के माध्यम से देगा। इनसे मिलने वाली आय में एमसीडी की हिस्सेदारी होगी। एमसीडी को कुल राजस्व का 25 प्रतिशत मिलेगा। यह व्यवस्था एमओयू लागू होने से प्रभावी होगी। समझौता शुरुआत में पांच वर्ष के लिए होगा। दोनों की सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

सार्वजनिक रूप से दिखने वाले विज्ञापन होंगे शामिल रेलवे की सभी विज्ञापन साइटें इसके दायरे में नहीं आएंगी। केवल सार्वजनिक रूप से दिखने वाले विज्ञापन इसमें शामिल होंगे। रेलवे संपत्तियों पर लगे ऐसे विज्ञापनों से हिस्सेदारी मिलेगी। स्टेशन के अंदर लगे विज्ञापन इसके दायरे से बाहर होंगे। ट्रेनों के भीतर लगे विज्ञापन भी शामिल नहीं होंगे। सार्वजनिक रूप से नहीं दिखने वाले विज्ञापन भी बाहर रहेंगे।

रेलवे हर तिमाही एमसीडी को उसका हिस्सा देगा। तिमाही समाप्त होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया होगी। अगले महीने की 10 तारीख तक भुगतान करना होगा। रेलवे विज्ञापन साइटों की जानकारी भी एमसीडी को देगा। लाइसेंस शुल्क और ठेकों का ब्योरा भी मिलेगा। दोनों विभाग साल में दो बार हिसाब मिलाएंगे।

नियम टूटे तो जुर्माने में भी मिलेगी हिस्सेदारी एमओयू में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रविधान है। विज्ञापनों को निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करना होगा। आउटडोर विज्ञापन नीति-2017 का पालन भी अनिवार्य होगा। उल्लंघन मिलने पर एमसीडी रेलवे को जानकारी देगा। रेलवे को सात दिन में खामी सुधारनी होगी। सुधार नहीं होने पर लाइसेंसी पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने में भी एमसीडी को 25 प्रतिशत मिलेगा। शेष 75 प्रतिशत हिस्सा उत्तर रेलवे को मिलेगा।