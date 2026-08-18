दिल्ली: MCD के जर्जर आवासों में जान जोखिम में डाल रहे कर्मचारी, 20 साल से लटका है पुनर्विकास

निहाल सिंह, नई दिल्ली। एमसीडी मानसून से पूर्व दिल्लीभर में जर्जर इमारतों की पहचान करने की है लेकिन एमसीडी को अपने ही जर्जर सरकारी आवास दिखाई नहीं दे रहे हैं। एमसीडी के ज्यादातर स्टाफ क्वार्टर की स्थिति यह है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

अगर, आपकी इंजीनियरों से जान पहचान है तो आपके फ्लैट को एमसीडी सुधार देगी लेकिन बाकि सब भगवान भरोसे ही है। लोग सीलन से लेकर झड़ती दीवारे, गिरते छज्जों से परेशान है। जब भी वर्षा होती है तो लोग घर के बाहर आकर यह भी नहीं देख सकते हैं कि पानी की निकासी सही हो रही है या नहीं क्योंकि ऊपर कोई भी हिस्सा गिर सकता है। एमसीडी के एक स्टाफ क्वार्टर की स्थिति नहीं ज्यादातर की यही स्थिति है।

न तो एमसीडी इनका पुनर्विकास कर पा रही है और न ही नए आवासीय परिसर बना पा रही है। जिससे एमसीडी के कर्मचारी जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है वह किराये पर रहने के लिए मजबूर हैं। अपने ही विभाग से विवश कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में ड्यूटी देने आते हैं वह चाहते हैं कि दिल्ली में एमसीडी की आवासीय सुविधा मिल जाए लेकिन खराब स्थिति की वजह से कर्मचारी इन आवास में जाते नहीं है।

बल्कि जहां पर आवासीय व्यवस्था ठीक हालत में हैं भी तो वहां की वेटिंग ही इतनी है कि लोग प्रतीक्षा में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अधिकारी और कर्मचारी अपने ही विभाग से विवश है। कई लिखित और मौखिक शिकायतों के बाद इनकी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि उन्होंने इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी। इस स्थिति तो सुधारने के प्रयास अगामी दिनों में और तीव्र गति से होंगे।

20 साल से लंबित है पुनर्विकास योजना एमसीडी के आवासीय परिसरों के पुनर्विकास की योजना तो हैं लेकिन यह अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। एमसीडी ने माडल टाउन, आजादपुर और मिंटो रोड कर्मचारी आवासीय परिसरों के पुर्नविकास की योजना तो बनाई लेकिन यह फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई।

हाल ही एमसीडी ने एनबीसीसी के साथ करार भी किया लेकिन अब वह भी योजना ठंडे बस्ते में जा रही है। एमसीडी अधिकारी अब निजी कंपनी को इस पुनर्विकास योजना देने की तैयारी में है लेकिन वह भी सिरे चढ़ पाए ऐसा मुश्किल लग रहा है।इन पुनर्विकास की योजनाएं 20 साल से लंबित हैं।

10 व 14 राजपुर रोड सिविल लाइंस के 10 व 14 राजपुर रोड स्थित एमसीडी यहां पर एमसीडी के ए समूह के अधिकारी रहते हैं। लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है गैराज खंडर स्थिति में हैं जबकि फ्लैट में जगह-जगह छज्जे टूट कर गिर रहे हैं।

इतना ही नहीं इन फ्लैट की दीवारों मे आठ से दस फिट के पेड़ तक उगे पड़े हैं। पिछले दिनों में वर्षा में एक छज्जा गिरा। एक वरिष्ठ अधिकारी इसमें बाल-बाल बचे थे। जबकि इन फ्लैट पर एमसीडी के अधिकारियों के वेतन से 25-35 हजार रुपये की कटौती वेतन से होती है।

गुलाबी बाग आवासीय फ्लैट एमसीडी गुलाबी बाग में यहां पर एमसीडी के कई अधिकारी रहते हैं लेकिन उनका विभाग उनकी ही नहीं सुनता है। जर्जर स्थिति के कारण कई बार सुधार की मांग की जाती है लेकिन कुछ ही भाग्यशाली अधिकारी है जिनकी शिकायत पर अमल होता है।