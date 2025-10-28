दुधमुंहे बच्चे का हवाला देकर रिश्वतखोर MCD अधिकारी ने लगाई गुहार, कोर्ट का अंतरिम जमानत देने से इनकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 60 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की एक ला अधिकारी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने 18 अक्टूबर को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मामले में सह-आरोपित तीस हजारी कोर्ट के अहलमद विकास भारती को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। ऐसे में आरोपित रेनू सोनी को इस स्तर पर राहत देने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने आरोपित महिला की दुधमुंहे बच्चे की देखभाल के तर्क को ये कहकर खारिज कर दिया कि इसके लिए अन्य पारिवारिक सदस्य उपलब्ध हैं।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ से औपचारिक जवाब मिलने के बाद तथ्यों की सत्यता का बेहतर मूल्यांकन किया जा सकेगा। गिरफ्तारी के बाद आरोपित रेनू सोनी ने अंतरिम जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि उनका दुधमुंहा बच्चा अभी माता के दूध पर निर्भर है।

आरोप है कि दोनों ने उत्तम नगर निवासी राकेश अग्रवाल से उसकी संपत्ति ध्वस्तीकरण पर रोक लगवाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। एमसीडी अधिकारियों ने 29 सितंबर को शिकायतकर्ता राकेश अग्रवाल की संपत्ति को सील कर लिया था।

इसके बाद राकेश अग्रवाल ने 15 अक्टूबर को एमसीडी अपीलीय अधिकरण में संपत्ति को डी-सील कराने और ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए आवेदन किया। मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों आरोपितों ने आपसी मिलीभगत से 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।