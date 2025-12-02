MCD कर्मियों को समय से वेतन: महापौर बोले—‘ट्रिप्पल इंजन सरकार से दिल्लीवासियों को मिल रहा फायदा’
दिल्ली के महापौर ने कहा कि एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है, जिसका श्रेय उन्होंने दिल्ली में 'ट्रिपल इंजन' सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कारण दिल्लीवासियों को कई फायदे हो रहे हैं, जिसमें विकास कार्य और बेहतर सेवाएं शामिल हैं। समय पर वेतन मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि भाजपा की सरकार में एमसीडी कर्मियों को समय से वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रिप्पल इंजन की सरकार का फायदा दिल्लीवासियों को मिल रहा है। क्योंकि ट्रिप्पल इंजन की सरकार की वजह से नागरिक सुविधाओं में सुधार तो हो ही रहा है जबकि एमसीडी के डेढ़ लाख कर्मियों को छह माह से हर माह की पहली तारीख को वेतन जारी किया जा रहा है।
आप और कांग्रेस सरकार ने किया विश्वासघात
महापौर ने बताया कि पूर्वकालिक तीनों निगमों के साथ राज्य की आप और कांग्रेस सरकार ने विश्वासघात किया था और निगम का जो फंड बनता है वह जारी नहीं किया था। इसी वजह से तीनों निगम घाटे में चल रहे थे। केंद्र सरकार ने निगमों की स्थिति को ठीक करने के लिए ही एकीकृत किया था। जिसका फायदा अब नागरिकों को मिल रहा है क्योंकि कर्मियों को समय से वेतन मिल रहा है तो नागरिकों को सेवाएं भी सही मिल रही है।
उन्होंने बताया कि एमसीडी साढ़े सात सौ करोड़ रुपये एमसीडी कर्मियों के वेतन और पेंशन पर हर माह खर्च करती हैं। इसके बाद भी निगम ने हर कर्मचारी और अधिकारी का वेतन समय से जारी कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।