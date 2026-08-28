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दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे मिली 300 साल पुरानी सराय, MCD ने खोजा; 1857 के नक्शों से खुला पुर्तगाली राज

By Nihal Singh Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:17 PM (IST)

एमसीडी की हेरिटेज सेल ने मोदी मिल फ्लाइओवर के नीचे 300 साल पुरानी सराय जुलियाना को खोज निकाला है। लखौरी ...और पढ़ें

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HighLights

  1. एमसीडी ने मोदी मिल फ्लाइओवर के नीचे सराय जुलियाना खोजी

  2. लखौरी ईंटें, मेहराब और कुआं पहचान के मुख्य आधार

  3. मुगलकालीन पुर्तगाली महिला जुलियाना ने बनवाई थी यह सराय

निहाल सिंह, जागरण। MCD की हेरिटेज सेल को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सेल से जुड़े विशेषज्ञों ने मुगल दरबार की प्रभावशाली पुर्तगाली महिला जुलियाना के द्वारा बनाई गई सराय को खोज निकाला है।

MCD की हेरिटेज सेल से जुड़े डॉ. अकिल अहमद ने मोदी मिल फ्लाइओवर के नीचे और दिल्ली-आगरा मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग -44 से सटी हुई सराय जुलियाना की खोज की है।

उन्होंने 1807 और 1857 के नक्शों का मिलान करके और सराय में मौजूद लखौरी ईंट, मेहराब और पानी से भरा कुआं की पहचान कर इसे पुष्ट किया है। कि यही सराय जुलियाना की थी। इसी वजह इसके पास के इलाके का नाम सराय जुलैना नाम से जाना जाता है।

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पहले भी MCD ने की है खोज

इससे पूर्व MCD के हेरिटेज सेल से जुड़े अधिशासी अभियंता संजीव सिंह ने 2020-21 में दिल्ली में हुंमायू के मकबरे के परिसर में दारा शिकोह की कब्र खोजने का दावा किया था जिसे ASI ने पुष्ट भी कर दिया है।

MCD में बतौर वरिष्ठ टाउन प्लानर और हेरिटेज सेल में सदस्य सचिव के तौर पर सेवाएं दे रहे डॉ. अकिल अहमद के अध्ययन के अनुसार मोदी मिल फ्लाइओवर के नीचे पेड़ों और झाड़ियों के बीच पुरानी दीवारें हैं।

कमरा, मेहराब और लाखौली ईंटें 

एक कमरा है। मेहराब है। लखौरी ईंटों का निर्माण है। और एक पुराना गोल कुआं है। इसमें आज भी पानी दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि इन अवशेषों से पता चलता है कि यह सराय जुलियान की थी।

दैनिक जागरण से बात करते हुए उन्होंने अपने अध्ययन की जानकारी देते हुए बताया कि आसपास का इलाका आज भी सराय जुलेना के नाम से जाना जाता है। सवाल उठा कि जब नाम बचा है तो सराय कहां गई? इसी सवाल ने उन्हें पुराने दिल्ली-आगरा मार्ग तक पहुंचाया।

इसके बाद 1807 और 1857 के पुराने नक्शों का अध्ययन किया गया। पुराने दिल्ली-आगरा मार्ग की स्थिति देखी गई। बस्तियों और जलस्रोतों का मिलान किया गया। फिर इन संकेतों को मौजूदा भूगोल से जोड़ा गया।

संरक्षित इमारतों में शामिल होगी सराय

तथ्यों और पुस्तकों व मार्ग की स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि यही सराय जुलियाना की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको MCD अपनी घोषित संरक्षित इमारतों की सूची में डालेगी।

जिसकी प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। इसमें इतिहासकारों से लेकर ASI और अन्य विशेषज्ञों से इसकी पुष्टि कराई जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा कराने की ओर MCD आगे बढ़ रही है।

क्या होती थी सराय?

उस दौर में लंबी दूरी की यात्रा आसान नहीं थी। लोग पैदल या घोड़ों, बैलगाड़ियों और काफिलों के साथ सफर करते थे। रास्ते में सुरक्षित पड़ाव जरूरी था। सराय यात्रियों के ठहरने की जगह होती थी।

यहां आराम और रात गुजारने की सुविधा मिलती थी। पशुओं के लिए भी जगह होती थी। कुआं या दूसरा जलस्रोत जरूरी हिस्सा होता था। यात्री पानी लेते थे। भोजन पकाते थे।

पशुओं को पानी पिलाते थे। फिर अगले पड़ाव के लिए रवाना होते थे। यानी सराय उस समय के यात्री विश्राम गृह की तरह काम करती थी।

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जुलियाना से जुड़ता है इतिहास

डॉ. अकिल अहमद ने कहा कि ऐतिहासिक साहित्य में करीब 1720 में ओखला में यूरोपीय यात्रियों के लिए सराय बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे डोना जुलियाना डायस दा कोस्टा से जोड़ा जाता है। वह मुगल दरबार की प्रभावशाली महिला थीं।

उन्हें चिकित्सा और औषधीय ज्ञान था। वह शाही परिवार की महिलाओं का उपचार करती थीं। वह शिक्षिका और मुगल दरबार तथा पुर्तगाली-यूरोपीय समुदायों के बीच मध्यस्थ भी रहीं।

उन्होंने बताया कि जुलियाना नामा के लेखकर रघुराज सिंह चौहान ने किताब जुलियाना को 17 वर्ष की विधवा बताया है। उन्हें शहजादा मुअज्जम की शिक्षिका बनाया गया था। ऐसे कहा जाता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध भी था।

जुलियाना को चार गांवों की 97 बीघा जमीन मिली थी। दिल्ली में दारा शिकोह का आवास उपहार में मिलने के बाद उन्होंने अपना आवास बनाया था।

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