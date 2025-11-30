झंडेवाला मंदिर के पास MCD ने ढहाया खतरनाक ढांचा, बन सकता था मुसीबत; धार्मिक स्थलों को नही पहुंचा नुकसान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। झंडेवाला देवी मंदिर के पास खतरनाक हो चुके ढांचे को डीडीए के आग्रह पर एमसीडी ने गिरा दिया है। मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी का मंदिर झंडेवाला देवी मंदिर के पास बना हुआ है। बताया जाता है कि यहां पर पाकिस्तान से आए सिंध समाज के लोग आते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि न तो झंडेवाला देवी मंदिर और न ही दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी को कोई नुकसान पहुंचा है। यहां पर मौजूद चार हजार गज में बने खतरनाक ढांचे को गिराया है।



एमसीडी के अधिकारी ने बताया हमारे डीडीए से आग्रह आया था। ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण किया हुआ था। साथ ही वह ढांचे खतरनाक हो चुके थे। इसके लिए एमसीडी ने दो यूनिट और डीडीए ने एक यूनिट को पहले ही खाली करने के लिए नोटिस दिया हुआ था।

पहले ही लोगों को किया गया था शिफ्ट डीडीए ने पहले ही यहां रह रहे लोगों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। फिर भी लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। वह हटने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही डीडीए के साथ दूसरी जगह स्थानातंरित करने की कार्रवाई को भी पूरा नहीं किया। कोई भी धार्मिक ढांचा नहीं तोड़ा गया है।

हालांकि मौके पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यह कार्रवाई हुई। कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। क्योंकि उन्हें लग रहा था झंडेवाला देवी मंदिर और न ही दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी का मंदिर तोड़ा जा रहा है। यह भूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केशव कुंज कार्यालय के भी नजदीक है।