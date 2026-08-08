MCD में 187 नियुक्तियां, CM रेखा गुप्ता ने बांटे नियुक्ति पत्र; 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को गति देने की दिशा में शनिवार को बड़ा कदम उठाया गया। सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल हैं। इस मौके पर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य निगरानी के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया।

'निगम को आधुनिक बना रही सरकार' मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'मजबूत मानव संसाधन के बिना प्रभावी नागरिक सेवाओं की कल्पना नहीं की जा सकती।' उन्होंने कहा कि एमसीडी सीधे तौर पर दिल्ली के नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों और सुविधाओं से जुड़ी संस्था है। इसलिए निगम में पर्याप्त और सक्षम कर्मचारियों की उपलब्धता जरूरी है। सरकार निगम को आधुनिक तकनीक, मजबूत आधारभूत ढांचे, पर्याप्त मानव संसाधन और आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है।

समर्पण के साथ दायित्व की बात उन्होंने कहा कि निगम की कार्यप्रणाली जितनी मजबूत होगी, उसका सीधा लाभ दिल्लीवासियों को बेहतर, तेज और समयबद्ध सेवाओं के रूप में मिलेगा। एमसीडी अस्पतालों में नई इमारतों, नए ब्लॉक और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप चिकित्सकीय और अन्य मानव संसाधन को भी मजबूत किया जा रहा है।