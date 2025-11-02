MCD उपचुनाव: क्या ट्रिपल इंजन सरकार दिला पाएगी भाजपा को जीत?

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। केंद्र, दिल्ली और एमसीडी में अपनी ट्रिपल इंजन वाली सरकार के साथ, भाजपा को एमसीडी उपचुनावों में फायदा हो सकता है। इसके अलावा, 27 साल बाद दिल्ली में अपनी प्रचंड जीत के साथ, एक साल के भीतर हो रहा यह उपचुनाव रेखा गुप्ता सरकार के लिए एक अग्निपरीक्षा माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्टी को विशेष रूप से पुरानी दिल्ली की बंजर ज़मीन पर पिछले तीन सालों से कमल खिलते देखने का भरोसा है। इस बीच, विपक्षी दल, आप और कांग्रेस भी सरकार को उसके वादों और मौजूदा समस्याओं के मुद्दे पर घेरकर उसकी राह मुश्किल करने में लगे हैं।

इस क्षेत्र में 10 वार्ड सीटें हैं, जिन पर आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में कमल और हाथ का पंजा दोनों को हराकर सभी सीटें जीती थीं।

इनमें से दो सीटों का फैसला अगले महीने 3 दिसंबर को मतगणना के साथ होगा। चांदनी चौक और चांदनी महल सीटों के साथ-साथ दिल्ली भर के 12 एमसीडी वार्डों के उपचुनावों के लिए मतदान 30 नवंबर को होना है। ये दोनों सीटें पार्षदों के विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई थीं। इनमें से चांदनी चौक में भाजपा के जीतने की संभावना ज़्यादा है। हालाँकि, चांदनी महल में आप और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है।

2022 के एमसीडी चुनावों में ऐतिहासिक चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से आप के पूनरदीप सिंह ने भाजपा उम्मीदवार रवींद्र कुमार और रवि कप्तान को 1,216 मतों के करीबी अंतर से हराया। 2017 के चुनावों में, भाजपा उम्मीदवार रवींद्र कुमार ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे पूनरदीप को 3,529 मतों के भारी अंतर से हराया था। भाजपा पदाधिकारी इस बार तीन इंजन वाली सरकार में जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वे दबी जुबान में कहते हैं कि पिछली बार भी उनकी जीत होती, लेकिन गुटबाजी के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

चांदनी चौक वार्ड के 50,000 से ज़्यादा मतदाताओं में से लगभग 14 प्रतिशत वैश्य, 12 प्रतिशत ब्राह्मण, 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 25 प्रतिशत ओबीसी, 8 प्रतिशत मुस्लिम और बाकी अन्य हैं। पार्टी के टिकट दावेदारों में से एक गोपाल गर्ग का कहना है कि भाजपा इस चुनाव में भारी जीत हासिल करेगी क्योंकि मतदाताओं को ट्रिपल इंजन वाली सरकार पर भरोसा है। इस बीच, पिछले चांदनी चौक चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल शर्मा का दावा है कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार, जिसके जीतने का भाजपा को पूरा भरोसा है, उसकी नाकामी ही उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। चाहे महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह देने का वादा हो, दिवाली पर मुफ़्त गैस सिलेंडर देने का वादा हो, या दिल्ली की हवा और यमुना को साफ़ करने का वादा हो, सरकार इन सभी में नाकाम रही है।

योग्य उम्मीदवारों की तलाश में आप तेज पिछला चुनाव जीतने वाली आप अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश तेज़ कर रही है। चांदनी महल के निवर्तमान पार्षद और मटिया महल से विधायक आले मोहम्मद इकबाल का कहना है कि पार्टी एक योग्य उम्मीदवार की तलाश में है। पार्टी जो भी उम्मीदवार उतारेगी, उसकी जीत तय है।

हालाँकि, माना जा रहा है कि आले के परिवार से ही किसी को चांदनी महल से टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके पिता शोएब इकबाल का यहाँ अच्छा-खासा प्रभाव है। यहाँ मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच सीधा होने की उम्मीद है, जबकि भाजपा दोतरफा मुकाबले में कोई चौंकाने वाला परिणाम ला सकती है।