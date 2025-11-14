MCD By-Election: भाजपा को एमसीडी उपचुनाव परिणाम में बिहार जैसी 'सुनामी' की उम्मीद, 30 नवंबर को होगी वोटिंग

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। बिहार और दिल्ली के राजनीतिक समीकरण व माहौल अलग-अलग है, पर बिहार चुनाव के परिणाम ने भाजपा को एमसीडी उप चुनाव में सुनामी जैसे जनादेश की उम्मीद बढ़ा दी है। उत्साहित पार्टी के नेता जोर देकर कहते हैं कि बिहार जैसे परिणाम यहां भी आएंगे, जिसमें एमसीडी की सभी सीटें पार्टी के खाते में आएगी।

वैसे भी, उपचुनाव वाली 12 सीटों में से भाजपा के पास पूर्व में नौ सीटें तथा केवल तीन सीटें आप के पास थी। उपचुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि पहले, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से रेखा गुप्ता की सरकार बनने तथा अब बिहार से सुनामी जैसे चुनावी परिणाम ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ा दिया है।

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि बिहार से आए इस जनादेश का प्रभाव विभिन्न राज्यों में होने वाले विस चुनाव के साथ ही एमसीडी के आगामी उपचुनावों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा दिल्ली में होने वाले सभी उपचुनावों में शानदार विजय हासिल करेगी।