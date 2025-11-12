एमसीडी उपचुनाव: 12 सीटों पर 53 नामांकन वैध घोषित और 80 हो गए रद, 12 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के 12 सीटों पर उप चुनाव में नामांकन पत्रों की छंटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को 133 नामांकन मिले थे। इसमें 59 नामांकन पत्र पुरुष प्रत्याशियों से मिले थे जबकि 74 नामांकन महिला प्रत्याशियों से मिले थे।

छंटनी प्रक्रिया में 80 नामांकन पत्रों को विभिन्न कारणों से रद कर दिया है। रद किए गए नामांकन पत्रों में ज्यादा वह पत्र थे जो कि डमी प्रत्याशी या फिर एक ही प्रत्याशी द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र जमा कराए गए थे।

आयोग को 53 नामांकन पत्र वैध मिले हैं। ऐसे में 15 तारीख तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया है। सभी सीटों पर भाजपा, आप और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में है। कुछ सीटों पर निर्दलीयों ने भी पर्चा भरा है।