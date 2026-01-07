मस्जिद के पास बवाल देख घरों में कैद हुए लोग, कैसे गुजरे दहशत के पल… तस्वीरें बयां कर रही हालात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके के लोगों के लिए बुधवार के दिन की शुरुआत डर और दहशत के पलों साथ हुई।

मंगलवार रात को ही यहां अवैध निर्माण ढहाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर पहुंच गए थे। रात में जैसे टीम ने बुलडोजर द्वारा अतिक्रमण को ढहाना शुरू किया तो विरोध शुरू हो गया।

बवाल के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात। जागरण

वहीं, सुबह होते-होते यह विरोध बवाल में बदल गया और कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया।

वाहनों में तोड़फोड़ की गई। जागरण

शरारती तत्वों के हाथ इतने पर ही नहीं थमे, उन्होंने आगजनी करते हुए माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि, पुलिस बल ने लाठी-चार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को संभाल लिया।

बवाल बढ़ा तो घरों में कैद हुए लोग

शरारती तत्वों द्वारा जमकर पथराव और आगजनी करने के दौरान पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। यह मंजर देख हर कोई अपने घरों की ओर दौड़ पड़ा। इस दौरान कोई अपने घर की खिड़की तो कोई छत से झांकता नजर आया। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिससे लोग अपने घरों से निकलने के लिए डर रहे हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है।