मस्जिद के पास बवाल देख घरों में कैद हुए लोग, कैसे गुजरे दहशत के पल… तस्वीरें बयां कर रही हालात
दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बुधवार को बवाल हो गया। मंगलवार रात से शुरू हुई कार्रवाई का विरोध सुबह पथराव और आगजनी में बदल गया ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके के लोगों के लिए बुधवार के दिन की शुरुआत डर और दहशत के पलों साथ हुई।
मंगलवार रात को ही यहां अवैध निर्माण ढहाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर पहुंच गए थे। रात में जैसे टीम ने बुलडोजर द्वारा अतिक्रमण को ढहाना शुरू किया तो विरोध शुरू हो गया।
बवाल के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात। जागरण
वहीं, सुबह होते-होते यह विरोध बवाल में बदल गया और कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया।
वाहनों में तोड़फोड़ की गई। जागरण
शरारती तत्वों के हाथ इतने पर ही नहीं थमे, उन्होंने आगजनी करते हुए माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि, पुलिस बल ने लाठी-चार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को संभाल लिया।
बवाल बढ़ा तो घरों में कैद हुए लोग
शरारती तत्वों द्वारा जमकर पथराव और आगजनी करने के दौरान पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। यह मंजर देख हर कोई अपने घरों की ओर दौड़ पड़ा। इस दौरान कोई अपने घर की खिड़की तो कोई छत से झांकता नजर आया। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिससे लोग अपने घरों से निकलने के लिए डर रहे हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है।
बवाल के दौरान घरों में कैद हुए लोग। जागरण
उधर, पुलिस की ओर से लाठी-चार्ज किया गया तो कुछ शरारती तत्व मौके से भाग गए, लेकिन पुलिस ने पांच को हिरासत में लेकर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है कि पथराव और आगजनी में कौन-कौन शामिल था।
अतिक्रमण ढहाने में लगे 20 बुलडोजर
पुलिस के अनुसार, फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण गिराने के लिए मंगलवार रात को सात बुलडोजर मंगवाए गए थे, लेकिन बुधवार सुबह 13 और बुलडोजरों को मंगवाया गया, जिससे जल्दी अतिक्रमण को कब्जा मुक्त किया जा सके।
पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन
दिल्ली पुलिस ने पथराव और आगजनी करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, बवाल करने वाले आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में धारा 221, 132, 121, 191(2), 191(3), 223(ए), 3(5) BNS और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (PDPP Act) की धारा 3 को शामिल किया गया है।
अतिक्रमण हटाने के दौरान, कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी करके अशांति फैलाने की कोशिश की। स्थिति को भांपते हुए हल्के बल प्रयोग से तुरंत नियंत्रण में लाया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि बिना किसी तनाव के सामान्य स्थिति बहाल हो गई। दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि सभी न्यायिक निर्देशों को कानूनी, पेशेवर और संवेदनशील तरीके से लागू किया जाए। - मधुर वर्मा, केंद्रीय रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त
