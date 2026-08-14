MBBS डॉक्टर भी कर सकेंगे अल्ट्रासाउंड, संसदीय समिति की सिफारिश का रेडियोलॉजिस्ट्स कर रहे विरोध; क्या है कानून?

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। देश में बढ़ते फैटी लिवर की जल्द पहचान के लिए संसदीय स्थायी समिति ने एमबीबीएस डॉक्टरों को छह महीने की संरचित ट्रेनिंग देकर सामान्य अल्ट्रासाउंड करने और रिपोर्ट समझने की अनुमति देने की सिफारिश की है।

समिति ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) में फाइब्रोस्कैन मशीनें लगाने और लिवर की बीमारियों की जांच मिशन मोड में करने का भी सुझाव दिया है। समिति ने प्वॉइंट-ऑफ-केयर अल्ट्रासाउंड (पीओसीयूएस) को आधुनिक स्टेथोस्कोप बताया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 12 हजार से कम पंजीकृत रेडियोलाजिस्ट हैं। सामान्य अल्ट्रासाउंड में करीब 20 मिनट लगने के कारण विशेषज्ञों पर जांच का बोझ भी अधिक है। समिति ने 14 वर्ष पुराने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने की सिफारिश की है, जिसमें छह महीने की संरचित ट्रेनिंग वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को सामान्य अल्ट्रासाउंड करने और रिपोर्ट समझने की अनुमति की बात कही गई थी।

74 प्रतिशत मरीजों में लिवर एंजाइम सामान्य अपोलो हास्पिटल्स की हेल्थ आफ द नेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2025 के प्रो हेल्थ समूह में अल्ट्रासाउंड से फैटी लिवर की पुष्टि वाले 49,032 लोगों में 74 प्रतिशत के लीवर एंजाइम सामान्य थे।

उन्नत फैटी लिवर वाले करीब छह में से 10 मरीजों में भी एंजाइम सामान्य मिले। इससे केवल रक्त जांच के आधार पर फैटी लिवर के मरीजों की पहचान में चूक की आशंका रहती है। पीसीपीएनडीटी कानून को लेकर विरोध सिफारिश का रेडियोलाजिस्ट विरोध कर रहे हैं। भारतीय रेडियोलाजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन (आइआरआइए) के अध्यक्ष डॉ. संदीप कवठाले के अनुसार पीसीपीएनडीटी कानून के तहत एमबीबीएस डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति नहीं है और छह महीने की ट्रेनिंग से जुड़ा नियम सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

समिति ने अवैध भ्रूण लिंग जांच रोकने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और मशीन निर्माता कंपनियों के सहयोग से ड्यूल-फर्मवेयर व्यवस्था का सुझाव दिया है। डॉ. कवठाले ने इसे तकनीकी रूप से संभव नहीं बताया। उनके अनुसार अल्ट्रासाउंड प्रोब के नीचे मौजूद सभी संरचनाएं दिखाई देती हैं और भ्रूण लगातार हिलता रहता है। इसलिए भ्रूण के किसी खास हिस्से को मशीन से छिपाना संभव नहीं है।