पश्चिमी दिल्ली : मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटीं दमकल की 11 गाड़ियां

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार रात एक फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने की सूचना रात करीब 9:30 बजे फायर कंट्रोल रूम को मिली। इसके बाद अलग-अलग फायर स्टेशनों से दमकल की 11 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

मौके पर असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर सरबजीत भी टीम के साथ पहुंचे। दमकलकर्मियों की टीम आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई थी। खबर लिखे जाने तक आग बुझाई नहीं जा सकी थी। घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी।