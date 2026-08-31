मौजपुर प्ले स्कूल कांडः बच्चे से हैवानियत करने वाले स्कूल को CM रेखा गुप्ता ने सील करने के दिए आदेश
दिल्ली सरकार ने मौजपुर के एक प्ले स्कूल में बच्चे के साथ हुई हैवानियत के मामले में कार्रवाई की है। ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली सरकार ने मौजपुर प्ले स्कूल सील करने का दिया आदेश।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्चे की सुरक्षा पर जोर दिया।
पुलिस जांच जारी, एक आया गिरफ्तार, अन्य पर भी कार्रवाई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मौजपुर स्थित एक प्राइवेट प्ले स्कूल में साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ हुई हैवानियत के मामले में दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूल परिसर को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस जांच जारी है और शिक्षा निदेशालय ने भी अलग से जांच के आदेश दिए हैं।
सरकार ने स्पष्ट कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है।
घटना का वीडियो हुआ था वायरल
घटना का सीसीटीवी फुटेज आया, जिसने सबको झकझोर दिया। इसमें बच्चे को कुर्सी से बांधकर घंटों रखने, लात मारने, कान खींचने और शारीरिक शोषण के आरोप लगे हैं। बच्चे के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर एक आया को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल की डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जांच चल रही है।