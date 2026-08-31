मौजपुर प्ले स्कूल कांडः बच्चे से हैवानियत करने वाले स्कूल को CM रेखा गुप्ता ने सील करने के दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मौजपुर स्थित एक प्राइवेट प्ले स्कूल में साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ हुई हैवानियत के मामले में दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूल परिसर को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस जांच जारी है और शिक्षा निदेशालय ने भी अलग से जांच के आदेश दिए हैं।

सरकार ने स्पष्ट कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है।