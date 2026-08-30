दिल्ली के प्ले स्कूल में मासूम बच्चे से मारपीट, निदेशक समेत चार के खिलाफ केस दर्ज

शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मौजपुर स्थित एक निजी प्ले स्कूल में साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है।

वहीं, बच्चे के पिता की शिकायत पर जाफराबाद थाना पुलिस ने स्कूल निदेशक सुनीता बंसल, प्रधानाचार्य नीलम, शिक्षिका सिमरन और आया पूजा के खिलाफ मारपीट, प्रताड़ित करने की धारा में केस दर्ज किया गया है।

चिकित्सक से कराई जांच

शिकायतकर्ता नवीन चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मौजपुर स्थित मकून्स किड्स स्कूल में पढ़ता है। पिछले कुछ दिनों से बच्चा रात में सोते समय घबराने लगा था। वह स्कूल जाने के नाम पर रोता था और शौचालय की तरफ जाने से भी डर रहा था। इस पर परिजनों ने चिकित्सक से जांच कराई।

18 अगस्त को ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. सतीश वर्मा से बच्चे की जांच कराई गई। चिकित्सक ने कान में सूजन होने की बात कही और आशंका जताई कि बच्चे के साथ मारपीट हुई हो सकती है। फुटेज उपलब्ध नहीं कराई इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से मामले की जानकारी मांगी और सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। आरोप है कि स्कूल की निदेशक सुनीता बंसल ने फुटेज उपलब्ध कराने में आनाकानी की। शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में फुटेज देखने पर बच्चे को कक्षा में कान पकड़कर पीटते और काफी देर तक परेशान करते हुए देखा गया। एक अन्य फुटेज में उसके साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई।