मास्टर प्लान-2047: दिल्ली में बसेंगे नए उपनगर, लंदन और पेरिस की तर्ज पर बदलेगी राजधानी; समझें पूरा प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल एवं डीडीए अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली मास्टर प्लान-2047 को मंजूरी दे दी। इसमें दिल्ली को एक आधुनिक और टिकाऊ महानगर बनाने पूरा खाका है। इसमें हरित क्षेत्रों के विकास और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में जल प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान के भी प्रावधान हैं। यह प्लान लंदन और पेरिस प्लान की तर्ज पर ही बनाए गए हैं।

इतना ही नहीं, यह योजना प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 विजन के अनुरूप तैयार की गई है। इसमें आवास, आर्थिक विकास, परिवहन, पर्यावरणीय स्थिरता, अवसंरचना, विरासत संरक्षण और नागरिक-केंद्रित शासन को शामिल किया गया है। क्या है लंदन प्लान? लंदन प्लान ग्रेटर लंदन अथॉरिटी और लंदन के मेयर द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान है, जो पूरे ग्रेटर लंदन क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करता है। वर्तमान में लंदन प्लान 2021 लागू है, जबकि प्रशासन इसके अगले चरण पर भी काम कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित और टिकाऊ बनाना है।

योजना में ब्राउनफील्ड फर्स्ट नीति अपनाई गई है, जिसके तहत खाली पड़ी पुरानी औद्योगिक जमीनों पर ऊंची और मध्यम ऊंचाई की इमारतें बनाई जाती हैं। साथ ही ग्रीन बेल्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, ताकि शहर के चारों ओर फैले हरित क्षेत्र संरक्षित रहें और उनके किनारे ही चुनिंदा विकास हो। हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट को जोड़ते हुए हर नए आवासीय प्रोजेक्ट को सार्वजनिक परिवहन से सीधे जोड़ना अनिवार्य किया गया है।

लंदन ने बाहरी हरी-भरी जमीन के बजाय शहर के पुराने औद्योगिक और बंदरगाह क्षेत्रों के भीतर ही नए उपनगर और बिजनेस हब विकसित किए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण कैनरी व्हार्फ और डकलैंड्स है। 1980 के दशक तक ईस्ट लंदन का यह इलाका वीरान बंदरगाह क्षेत्र था, जिसे मास्टर प्लान के तहत शहर का दूसरा महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सेंटर बना दिया गया।

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पेरिस में किस तरह की योजना लागू? पेरिस ने पारंपरिक शहरी विकास योजनाओं से आगे बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर केंद्रित बायोक्लाइमैटिक लोकल अर्बन प्लान अपनाया है। इस मास्टर प्लान को जलवायु परिवर्तन से निपटने, हरित क्षेत्रों का विस्तार करने तथा शहर में किफायती और सामाजिक आवासों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

योजना की प्रमुख अवधारणा ‘15 मिनट की दूरी’ है, जिसके तहत शहर को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि हर नागरिक को स्कूल, अस्पताल, पार्क और बाजार उनके घर से मात्र 15 मिनट की पैदल या साइकिल दूरी पर उपलब्ध हों। पश्चिमी पेरिस में 5000 वर्ग मीटर से बड़े पुराने ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास में कम से कम 10 से 50 प्रतिशत हिस्सा सस्ते आवास के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।

इसके अलावा कंक्रीट निर्माण पर रोक लगाई गई है तथा इमारतों की छतों पर सोलर पैनल और हरियाली अनिवार्य की गई है। शहर में 55 हेक्टेयर से अधिक नए पार्क और ग्रीन बेल्ट विकसित किए जा रहे हैं। पेरिस ने अपने पश्चिमी हिस्से में यूरोप का सबसे बड़ा हाईराइज व्यावसायिक उपनगर ला डिफेंस तैयार किया है, जो आधुनिक शहरी विकास का उदाहरण है।

दिल्ली में क्या होगा बदलाव? इस योजना को जीएनसीटीडी, एमसीडी, डीएमआरसी समेत कई संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है। इसमें पुरानी दो-मंजिला डीडीए आवासीय इकाइयों के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास का भी प्रस्ताव है। 50 साल से अधिक पुरानी और कमजोर इकाइयों को खाली प्लॉट के समान पुनर्विकास के अधिकार मिलेंगे।

नरेला उप-शहर में रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के डिपो विकास हेतु 19.63 हेक्टेयर भूमि का उपयोग परिवहन के लिए करने की अनुमति दी गई। इससे रेड लाइन का विस्तार होगा, उत्तर-पश्चिम दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी तथा सफर में लगने वाला समय घटेगा।

एकीकृत भवन उपविधि (यूबीबीएल)-2016 में संशोधन मंजूर किए जाने से अनुपालन बोझ कम करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। भवन परमिट के लिए कई विभागों से एनओसी की पूर्व शर्त हटाई जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज होगी। इससे दिल्ली का सुनियोजित विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और हरित शहर बनाने का उद्देश्य पूरा होगा।