4 फीट तक भरा पानी, दिल्ली में सड़कें बनीं दरिया; नगर निकायों के दावों की निकली हवा

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। पिछले 4-5 दिनों से हो रही बारिश ने नगर निकायों के दावों की हवा निकाल दी है। नालों की सफाई का कार्य पूरा होने के दावे के बावजूद इलाके में जलभराव हो रहा है।

दक्षिणी दिल्ली समेत पूर्वी व बाहरी दिल्ली में कई स्थानों पर सीवर लाइन डालने के साथ ही नाला मरम्मत का काम मानसून में ही चल रहा है, जिससे जल निकासी ठीक से नहीं हो पा रही। इससे जलभराव में पानी निकालने के लिए लोगों को निजी खर्चे पर पंप लगाने पड़ रहे हैं।

जन-जीवन अस्त व्यस्त इस साल जलभराव से सर्वाधिक खराब स्थिति संगम विहार की रही है। जिसमें वर्षा से पहले नालों के निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ। इससे यहां के करीब 10 लाख की आबादी का जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एच ब्लाक से लेकर शूटिंग रेंज रोड पर शिव मंदिर के नजदीक नाले का काम जल बोर्ड पूरा नहीं करा पाया।

वहीं, एमबी रोड पर भी ड्रेन का काम बाकी है। वर्षा के दौरान समुचित तरीके से जल निकासी नहीं हो पाई और रतिया मार्ग, तिगड़ी रोड, मंगल बाजार, शनि बाजार आदि में तीन से चार फीट तक पानी भरा रहा।

पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में गड्ढों से भरी खराब सड़क पर वाहन चालकों को होती है समस्या। पारस कुमार तिहाड़ गांव में भरा पानी एनएच-9 के सर्विस रोड पर विनोद नगर से पटपड़गंज तक पीडब्ल्यूडी की ओर से नाला निर्माण कराए जाने के कारण पानी की निकासी बाधित है। वर्षा होने पर नाले का पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है।

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