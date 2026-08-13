मनुस्मृति का होगा पुनर्संशोधन, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिशें होंगी नाकाम

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। हजारों वर्ष प्राचीन मनु स्मृति को लेकर उठते विवादों, राजनीतिक बयानबाजी और सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों पर अब देश के शीर्ष धार्मिक व आध्यात्मिक संगठन निर्णायक रुख अपनाने जा रहे हैं। काशी विद्वत परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा समेत कई प्रमुख संगठनों ने मनु स्मृति की प्रामाणिकता और इसमें हुए कथित संशोधनों की विस्तृत समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

ब्रिटिश सरकार पर बांटो और राज करो की नीति से मिलावट का संदेह धर्माचार्यों का मानना है कि मूल मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था जन्म के बजाय कर्म के आधार पर आधारित थी। हालांकि, 1794 में ब्रिटिश भाषाशास्त्री विलियम जोन्स के भाष्य और बाद में हुए प्रकाशनों के जरिए इसमें कथित रूप से मनगढंत तथ्य और ''क्षेपक श्लोक'' (बाद में जोड़े गए श्लोक) शामिल किए गए। आरोप है कि अंग्रेजों की ''बांटो और राज करो'' की नीति के तहत हिंदू समाज को विभाजित करने और नीचा दिखाने के उद्देश्य से मनु स्मृति की व्याख्या को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया।

राजनीतिक हथियार और बढ़ता विवाद समय-समय पर तथाकथित प्रगतिशील समूहों और राजनीतिक दलों द्वारा मनुस्मृति के विवादित श्लोकों, विशेषकर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, महिलाओं और वंचित वर्ग से जुड़े विषयों को लेकर इसे राजनीति का हथियार बनाया जाता रहा है। मनु स्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाने जैसी घटनाओं ने भी सनातन समाज में नाराजगी पैदा की है।

11 सदस्यीय समिति करेगी पुनर्प्रकाशित इन तमाम षड्यंत्रों को विफल करने के लिए काशी विद्वत् परिषद की अध्यक्षता में देश के सर्वोच्च धर्मशास्त्रियों और शीर्ष वेदाचार्यों की एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। यह समिति अंग्रेजी शासन से पूर्व की भारतीय सामाजिक व्यवस्था और हजारों वर्ष पूर्व की मूल पांडुलिपियों का अध्ययन करेगी। इसके लिए देशभर के पुस्तकालयों के साथ पांडुलिपि संग्रह को भी टटोला जाएगा।

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ऐसा कर मनु स्मृति से विभिन्न कालखंडों में लोभ या राजनीतिक लाभ के लिए जोड़े गए ''क्षेपक श्लोकों'' को चिह्नित कर बाहर करेगी। शास्त्र सम्मत अध्ययनों के आधार पर मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्संशोधन और पुनः प्रमाणिक रूप से प्रकाशन करेगी। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी के संयोजन में गठित होने वाली समिति में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी महानिर्वाणी और अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जीतेंद्रानन्द सरस्वती हो सकते हैं।

काशी संस्कृति संसद में निर्णय यह पूरी कवायद दो से पांच नवंबर के बीच काशी के रुद्राक्ष सभागार में आयोजित होने वाली ''संस्कृति संसद'' का मुख्य एजेंडा होगी। इस चार दिवसीय आयोजन में दुनियाभर के विशिष्ट सनातनी जुटेंगे। संस्कृति संसद के पहले ही दिन चिरप्रतीक्षित ''हिंदू आचार संहिता'' को देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।