केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, 'राष्ट्र प्रथम' ही 'नमो भारत' का सच्चा अर्थ, कनेक्टिविटी से बदल रहा शहरी भविष्य

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। 17 अक्टूबर को 'नमो भारत दिवस' के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र प्रथम और सर्वोपरि है, और यही 'नमो भारत' का वास्तविक अर्थ है।

उन्होंने बताया कि 'नमो भारत' क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर भारत के शहरी भविष्य को नई दिशा दे रही है, जिससे लोगों की दैनिक यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई है। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद से, 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर अब तक 4.5 करोड़ से अधिक यात्री इस ट्रेन में सफर कर चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब परिवहन सुविधाओं में सुधार होता है, तो विकास और प्रगति एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचती है। इससे लोगों को नए अवसर मिलते हैं और क्षेत्रीय विकास को तेजी मिलती है।