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ट्रंप के दबाव में लिया UPI पर फैसला, मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Published: Thu, 17 Sep 2026 05:06 PM (IST)

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ...और पढ़ें

HighLights

  1. मनीष सिसोदिया ने UPI फैसले पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।

  2. पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यह निर्णय लिया।

  3. अमेरिकी कंपनियों को 80% फायदा, भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम को नुकसान।

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर UPI से जुड़ा यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे देश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी अपने बयान में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस फैसले से भारतीय बाजार में अमरीकी कंपनियों को सीधा 80% तक फायदा पहुंचेगा, जबकि देश के आम नागरिकों और घरेलू डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

आप नेता ने कहा कि देश की अपनी स्वदेशी तकनीक और डिजिटल पेमेंट क्रांति (UPI) को वैश्विक दबाव में आकर कमजोर किया जा रहा है, जिससे आम जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है।

डिजिटल पेमेंट और विदेश नीति पर गहराया राजनीतिक घमासान

आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर देश की आर्थिक संप्रभुता और स्वदेशी तकनीकों के संरक्षण से जोड़ा है। पार्टी का कहना है कि सरकार को विदेशी व्यापारिक दबावों के आगे झुकने के बजाय भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
 