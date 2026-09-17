ट्रंप के दबाव में लिया UPI पर फैसला, मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर UPI से जुड़ा यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे देश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी अपने बयान में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस फैसले से भारतीय बाजार में अमरीकी कंपनियों को सीधा 80% तक फायदा पहुंचेगा, जबकि देश के आम नागरिकों और घरेलू डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।