दिल्ली के मुनिरका इलाके में पूर्वोत्तर के छात्रों पर जानलेवा हमला, एक की हालत गंभीर; जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के मुनिरका गांव में मामूली विवाद के बाद मणिपुर के एक छात्र थांगबोइलन मिसाओ पर हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वेंटिलेटर पर है। प ...और पढ़ें
HighLights
मणिपुर के छात्र पर मुनिरका में जानलेवा हमला।
मामूली विवाद में गंभीर रूप से घायल, वेंटिलेटर पर।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्रों व लोगों के साथ भेदभाव व उन पर हमले के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। मालवीय नगर और नेहरू प्लेस के बाद अब मुनिरका गांव में भी ऐसा ही एक मामला आया है। मामूली बात को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने मणिपुर के रहने वाले 19 वर्षीय छात्र थांगबोइलन मिसाओ के साथ जमकर मारपीट की।
सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद युवक की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह वेंटिलेटर पर है। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायल दूसरे युवक के बयान पर केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक मणिपुर निवासी घायल लुंगसांगलेन अपनी बहन व भाई के साथ मुनरिका गांव में किराए पर रहता है और पढ़ाई कर रहा है। उसने बताया कि थांगबोइलन मिसाओ उसका दोस्त है। सात अगस्त की रात वह उससे मिलने के लिए मुनरिका आया था।
दोनों रात में घूमने के लिए अनुपम रेस्तरां की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रहे दो युवकों को थांगबोइलन से हल्का धक्का लग गया, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते आरोपितों ने थांगबोइलन के साथ मारपीट शुरू कर दी।
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लुंगसांगलेन ने जब बचाने की कोशिश की तो उसे भी जमकर पीटा
लुंगसांगलेन ने जब बचाने की कोशिश की तो उसे भी जमकर पीटा। आसपास के लोगों के जुटने पर दोनों आरोपित मौके से फरार हो गए। घटना के बाद लुंगसांगलेन अपने घायल दोस्त को अपने कमरे पर ले गया। अगली सुबह उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मामा को बुलाकर उसे विकासपुरी स्थित यूके नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर द्वारका सेक्टर-तीन स्थित आकाश अस्पताल रेफर कर दिया गया।
अस्पताल पहुंचने पर युवक बेहोशी की हालत में था और उसके मुंह में गैस्ट्रिक एस्पिरेट था। शरीर पर चोटों के निशान थे। उसे आइसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर पर रखा गया। अस्पताल से मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लुंगसांगलेन के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। लुंगसांगलेन ने बताया कि वह दोनों आरोपितों को सामने आने पर पहचान सकता है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
पूर्वोत्तर के लोगों के साथ इस वर्ष मारपीट की प्रमुख घटनाएं
- 10 मई : नेहरू प्लेस इलाके में असम और नागालैंड से ताल्लुक रखने वाली युवतियों के साथ सरेआम बदसलूकी, मारपीट और अभद्रता की गई। विरोध करने पर उन पर फब्तियां कसी गईं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया।
- 08 मार्च : शाम के समय सतपुला पार्क में अपनी महिला मित्र के साथ टहल रही मणिपुर की छात्रा पर कुछ अराजक तत्वों ने टिप्पणी की। विरोध करने पर मनबढ़ों ने छात्रा पर हमला कर दिया। छात्रा को पार्क में दौड़ा-दौड़ाकर बेल्ट से पीटा। धारदार हथियार से हमला करने की भी कोशिश हुई थी।
- 20 फरवरी: मालवीय नगर में किराए के मकान में मामूली मरम्मत कार्य के दौरान हुए विवाद में पड़ोसियों ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और नस्लभेदी टिप्पणियां कीं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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