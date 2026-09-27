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दिल्ली के मंडोली में गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Sun, 27 Sep 2026 03:23 PM (IST)

पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आसमान में काला धुआं छा गया।

दिल्ली के मंडोली इलाके में एक गोदाम में लगी आग। PTI

दिल्ली के मंडोली इलाके में एक गोदाम में लगी आग। PTI

HighLights

  1. पूर्वी दिल्ली के मंडोली में गोदाम में आग लगी।

  2. दिल्ली फायर सर्विस ने आठ गाड़ियां भेजीं।

  3. इलाके में अफरा-तफरी, काला धुआं छाया।

डिजिटल डेस्क, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसमान में काला धुआं छा गया है।

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने बताया कि रविवार को दिल्ली के मंडोली इलाके में एक गोदाम में आग लगने की सूचना सुबह 11:34 बजे मिली। शुरुआत में, दो वॉटर टेंडर, तीन वॉटर बोजर और एक क्विक रिस्पॉन्स गाड़ी को राहत-बचाव कार्य में लगाया गया।

दिल्ली फायर सर्विस की ओर से बताया गया कि बाद में फायर की गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर आठ कर दी गई।

 

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