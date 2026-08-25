दिल्ली के ली मेरिडियन होटल की चौथी मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, डिप्रेशन का चल रहा था इलाज
नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक युवक ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दिविज मारिया के रूप में हुई है, जो डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
HighLights
युवक ने ली मेरिडियन होटल की चौथी मंजिल से छलांग लगाई।
गंभीर रूप से घायल युवक को आरएमएल अस्पताल में मृत घोषित किया।
मृतक दिविज मारिया डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक ने होटल की चौथी मंजिल से पूल के पास छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल युवक को आरएमएल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान नई दिल्ली के दिविज मारिया के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मृतक ने करीब छह महीने पहले गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वह पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज भी करा रहे थे। मृतक माता-पिता और पत्नी के साथ नई दिल्ली इलाके में रहते थे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचाया
नई दिल्ली जिले के उपायुक्त सचिन शर्मा के मुताबिक, 25 अगस्त को संसद मार्ग थाने में सूचना मिली कि ली मेरिडियन होटल की चौथी मंजिल से पूल के पास एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उधर, घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम ने होटल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
होटल में युवक के पहुंचने से लेकर घटना के समय तक की गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल मामले में आगे की जांच जारी है।
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