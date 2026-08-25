दिल्ली के ली मेरिडियन होटल की चौथी मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, डिप्रेशन का चल रहा था इलाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक ने होटल की चौथी मंजिल से पूल के पास छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल युवक को आरएमएल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान नई दिल्ली के दिविज मारिया के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मृतक ने करीब छह महीने पहले गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वह पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज भी करा रहे थे। मृतक माता-पिता और पत्नी के साथ नई दिल्ली इलाके में रहते थे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचाया नई दिल्ली जिले के उपायुक्त सचिन शर्मा के मुताबिक, 25 अगस्त को संसद मार्ग थाने में सूचना मिली कि ली मेरिडियन होटल की चौथी मंजिल से पूल के पास एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।