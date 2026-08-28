‘अटेम्प्ट खत्म या आदमी खत्म’... राजेंद्र नगर के UPSC संघर्ष को मंच पर जी उठे युवा, महेश भट्ट के नाटक ने छुआ दिल

शषि ठकुर, नई दिल्ली। रोशनी धीमी होती है, पृष्ठभूमि में धीमी संगीत की धुन गूंजने लगती है और मंच पर उभरता है जिंदगी का वह सच जिसे अक्सर लोग कामयाबी के शोर में भूल जाते हैं। फिर मंचन का ऐसा सिलसिला जो करीब डेढ़ घंटे तक दर्शकों को अपने प्रस्तुति के आगोश में समेटे रखता है।

लंबे अर्से बाद नाट्य मंचन की दुनिया में लौटे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता- निर्देशक महेश भट्ट की खास प्रस्तुति ‘वो सुबह हम ही से आएगी’ ने अपने आरंभ से अंत तक में ऐसा समा बांधा, जिसमें दिल्ली के राजेंद्र नगर की तंग गलियों में सांस ले रहे लाखों यूपीएससी अभ्यर्थियों के सपने और उसे पाने के पीछे का संघर्ष और त्याग... बुधवार की शाम...श्रीराम सेंटर के आडिटोरियम की दीवारों से टकराकर हर सीट को झांकने लगता है...

इमरान जाहिद और साक्षी सिंह की जादुई अदाकारी के साथ शुरू हुई ये कहानी अद्भुत है, हाल में बैठे हर किरदार को अपनी लगती है। हर दर्शक खुदको मानो नाट्य का पात्र महसूस करता है। यूपीएससी अभ्यर्थी अजय और मकान मालिक की बेटी कविता के मंचन के आस-पास यह ऐसी कहानी दिनेश गौतम ने बुनी, जो संघर्ष, प्रेम, त्याग को पिरोते हुए अंत में अधिकारी बन जाने की सफलता के सुखद अंत के साथ सुकून देती है।

अनु मलिक के संगीत व कैसर खालिद के गीत से सजे इस नाटक की कहानी आइएएस बनने का सपना लेकर आते एक ऐसे युवा के संघर्ष के आस-पास सिमटी है जो किराये के बंद कमरे और कोचिंग की भट्ठी में खुद को झोंक देता है। उसके लिए दिल्ली की यही दुनिया होती है।

लेकिन, जब वह अपने पनपते प्रेम के साथ बाहर निकलता है तो दिल्ली की यह सरहदें और इतिहास पुरानी दिल्ली की दीवारों से बाहर कुतुब मीनार व सिरीफोर्ट तक पहुंच जाती है। नाटक में संवाद इतिहास को भी टटोलता है कि पुरानी दिल्ली से भी पुरानी कहानी दिल्ली की है।

जो मंगोल आक्रमण से जुड़े हुए हैं। आडिटोरियम का माहौल शुरुआत से ही एक अनोखी उत्सुकता और घोर सन्नाटे के बीच हिलकोरे लेता आगे बढ़ता है। जहां दर्शक केवल एक कहानी देखने नहीं आए थे, उसे अपनी ही पुरानी यादों, संघर्षों और अधूरे सपनों के रूप में फिर से जीने आए थे।

जैसे ही मंच पर रोशनी का पहला घेरा उभरा और 1990 के दशक की दिल्ली का परिवेश सामने आया, आडिटोरियम में फैला गहरा सन्नाटा अचानक एक हल्की सी मुस्कान और पुरानी स्मृतियों की सुगबुगाहट में बदल गया। मंच से आते हर एक आडियो इफेक्ट-चाहे वह पुराने कैसेट प्लेयर में रील के घूमने की हल्की सी घरघराहट हो, आशिकी फिल्म के सुरम्य गीतों का धीमा-धीमा बैकग्राउंड स्कोर हो या फिर किसी पुराने ट्रांजिस्टर की मधुर धुन-उसने पूरे आडिटोरियम को पुरानी दिल्ली और राजेंद्र नगर की उन तंग गलियों से भर दिया जहां वक्त जैसे ठहर सा गया था।

हर उम्र को जोड़ने वाली प्रस्तुति अनु मलिक के संगीत और संजय दत्त व माधुरी दीक्षित का जिक्र दर्शकों के दिलों में बीते दिनों की पुरानी स्मृतियों को इस कदर जगा रहा था कि हर कोई खुद को उसी दौर का हिस्सा महसूस कर रहा था।

नाटक की सबसे बड़ी ताकत इसका आडियो-विजुअल प्रभाव और उससे उत्पन्न होने वाली आत्मीयता थी। जब मंच पर राजेंद्र नगर के छोटे-छोटे सीलन भरे कमरों, वहां पसरी आर्थिक तंगी, और टेबल पर रखी सत्तू-प्याज की सादगी को दिखाया गया, तो आडिटोरियम की हवा में एक भारीपन सा छा गया।

दर्शक सिर्फ संवाद सुन नहीं रहे थे, वो उस संघर्ष की तपन को अपनी सांसों में महसूस भी कर रहे थे। छोटे शहरों से अपनी आंखों में आइएएस बनने की विशाल महत्वाकांक्षा लेकर आए युवाओं के पढ़ाई के अथाह दबाव और कमरों के किराए के बीच उलझी जिंदगी का जब आडियो-बैकग्राउंड स्कोर के साथ मंचन हुआ, तो सभागार में मौजूद कई आंखें नम हो गईं।

जब मंच से यूपीएससी संघर्ष का वह मशहूर संवाद या तो 'अटेम्प्ट खत्म, या आदमी खत्म' गुंजायमान हुआ, तो पूरा आडिटोरियम एक क्षण के लिए मानो थम सा गया। उस एक पंक्ति ने दर्शकों के भीतर जैसे करंट का दौड़ाव कर दिया। उसी पल, मौजूद आज की नई पीढ़ी यानी जेन-जी के युवाओं और 1990 के दशक में अपनी जवानी जी चुके बुजुर्गों के बीच की दूरी पूरी तरह मिट गई।

विफलता के डर और उम्मीद के बीच झूलती हुई उस भावना ने हर उम्र के इंसान को एक ही धागे में पिरो दिया। भले ही उस दौर में इंटरनेट न रहा हो। फोन भी सीमित थे। तब भी संघर्ष और अनिश्चितता तब भी थी। लेकिन नाटक सिर्फ उदासी या गंभीर संघर्ष की दास्तान बनकर नहीं रह जाता।

कभी ठहाका...तो कभी सन्नाटा रंगमंच की इस यात्रा में हास्य और आत्मीयता का भी खूबसूरत संतुलन बुना गया। भारी पलों के तुरंत बाद पूरा माहौल ठहाकों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। मकान मालिक के बेटे और उसकी बेटी कविता के बीच करेले की सब्जी को लेकर होने वाली हल्की-फुल्की नोकझोंक, शाम को 'लिटिल-लिटिल' पेग की चुस्कियों के बीच की बातचीत ने माहौल को खुशनुमा तासीर दी। साथ ही आरक्षण पर सार्थक बहस को भी आज की बहस से जोड़ता है।

यह चिंताएं तब भी थीं और अब भी हैं। लोगों का यह जुड़ाव इतना गहरा था कि कई बार दर्शक खुद उन किरदारों के साथ हल्की आवाज में संवाद दोहराते या उनके चुटकुलों पर सहमति में सिर हिलाते नजर आए। माता-पिता के असीम त्याग, अपने बच्चों की सफलता के लिए उनके द्वारा सहे गए कष्टों और खोने के उसी अनजाने डर को जब मंच पर दर्शाया गया, तो आडिटोरियम में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी।

हर दर्शक अपने भीतर छिपे अपने माता-पिता के त्याग को याद कर रहा था। कला और अभिनय का ऐसा समागम कम ही देखने को मिलता है जहां दर्शक और कलाकार दो अलग इकाइयां न रहकर एक ही भावनात्मक धरातल पर आ खड़े होते हैं।