कौन हैं महेश भागचन्दका, जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में मिली बड़ी जिम्मेदारी? लिख चुके हैं अशोक सिंघल की जीवनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के रिक्त तीन सदस्यों के पद पर बुधवार को नियुक्ति में एक महेश भागचन्दका (Mahesh Bhagchandka) भी हैं। उन्हें ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

दिल्ली के भागन्दका अशोक सिंहल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने राम गमन पथ में स्थलों के रजकण लेकर सरकारों व समाज के सहयोग से विकसित कराने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही कई सामाजिक, धार्मिक आयोजन से निरंतर जुड़े हुए हैं। उनका उल्लेख विहिप के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंहल के परिवार के सदस्य के रूप में होती है।

आइए बताते हैं उनके जीवन के बारें में नाम: महेश भागचन्दका जन्म तिथि: 1 अगस्त 1958 शिक्षा: बी.कॉम., कलकत्ता विश्वविद्यालय महेश भागचन्दका निम्नलिखित संस्थाओं एवं दायित्वों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं ट्रस्टी - अशोक सिंघल फाउंडेशन

ट्रस्टी - अशोक सिंघल वैदिक संस्थान

ट्रस्टी - M2K फाउंडेशन

सदस्य, गवर्निंग काउंसिल वर्ल्ड हिन्दू इकोनॉमिक फोरम

अध्यक्ष - हिन्दू इकोनामिक फोरम, दिल्ली चैप्टर अशोक सिंघल की जीवनी के लेखक हैं भागचन्दका महेश भागचन्दका 'हिन्दुत्व के पुरोधा' पुस्तक के लेखक हैं, जो अशोक सिंघल की जीवनी है। यह पुस्तक हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है।

वर्तमान में वे विभिन्न सामाजिक व राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। इनमें हरियाणा के गुरुग्राम में अशोक सिंघल वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल है। महेश भागचन्दका कई अन्य सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वे बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे हैं। उन्हें ऐतिहासिक व आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण भूमि पूजन तथा श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सहभागिता का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने यजमान के रूप में पवित्र अनुष्ठानों में भाग लिया।