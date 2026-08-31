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लुटियंस दिल्ली: महा स्वच्छता अभियान को झटका, शराब, जुए और अतिक्रमण का अड्डा बने NDMC के सार्वजनिक शौचालय

By Nihal Singh Edited By: Kapil Kumar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 08:52 AM (IST)

राजधानी दिल्ली में महा स्वच्छता अभियान के बावजूद, लुटियंस दिल्ली के सार्वजनिक शौचालय शराब, जुआ और अवैध अतिक्रमण का अड्डा बन गए हैं।

लुटियंस दिल्ली के चेम्सफोर्ड रोड स्थित सार्वजनिक शौचालय शराब, जुआ और अतिक्रमण का अड्डा बना। जागरण

लुटियंस दिल्ली के चेम्सफोर्ड रोड स्थित सार्वजनिक शौचालय शराब, जुआ और अतिक्रमण का अड्डा बना। जागरण

HighLights

  1. लुटियंस दिल्ली के शौचालय बने शराब-जुआ का अड्डा।

  2. एनडीएमसी चेयरमैन ने स्वीकार की खराब स्थिति, दिए सुधार के निर्देश।

  3. रखरखाव निजी एजेंसियों से एनडीएमसी को मिलने से बिगड़ी हालत।

निहाल सिंह, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कूड़े से आजादी का महा स्वच्छता अभियान चल रहा है। लेकिन शहर स्वच्छ कैसे होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लुटियंस दिल्ली के ही सार्वजनिक शौचालय शराब, जुआ और अवैध अतिक्रमण का अड्डा बन चुके हैं। बिना किसी रोक-टोक के यह काम हो रहा है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित एनडीएमसी के महिला शौचालय में भी यह हो रहा है। ऐसे में महिलाएं इन शौचालयों का उपयोग कैसे कर सकेंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

79518418चेम्सफोर्ड रोड स्थित शौचालय में बिजली न होने के कारण बंद पड़ा महिला शौचालय। हरीश कुमार 

यह केवल एक शौचालय की स्थिति नहीं है। चेम्सफोर्ड रोड के तीन शौचालयों की भी यही स्थिति है। एक शौचालय पर ताला लगा हुआ है। एक में पानी नहीं है।

वहीं, एक में लाइट ही नहीं है। इसलिए वहां शराब पीते और जुआ खेलते हुए लोग मिले। हालांकि, एनडीएमसी के चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर स्वयं यह स्वीकार किया है कि यहां के शौचालयों की स्थिति ठीक नहीं है। इसमें सुधार की जरूरत है।

compressed_79518417चेम्सफोर्ड रोड स्थित शौचालय में बिजली गायब है। जागरण

उन्होंने इसके सुधार के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन यह एक दिन का काम नहीं है। यह निरंतर चलने वाला काम है।

स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद लुटियंस दिल्ली में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ। शुरुआत में निजी एजेंसियों के जरिये इनका रखरखाव हुआ तो स्थिति ठीक थी। साफ-सफाई रहती थी और शौचालय उपयोग लायक थे। लेकिन बीते तीन से चार वर्षों में जैसे-जैसे इन सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव एनडीएमसी ने अपने हाथों में लिया या फिर दूसरी निजी एजेंसियों को दिया, स्थिति खराब हो गई।

एनडीएमसी की बात करें तो कुल 291 सार्वजनिक शौचालय हैं। 40 सामुदायिक शौचालय और 33 सार्वजनिक यूरिनल हैं।