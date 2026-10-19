लालकृष्ण आडवाणी की हालत में सुधार, आज होंगे डिस्चार्ज; अपोलो अस्पताल ने जारी किया ताजा हेल्थ बुलेटिन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की हालत में सुधार हुआ है। आज सोमवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

सीने में इन्फेक्शन की वजह से लालकृष्ण आडवाणी को उन्हें 16 अक्टूबर को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, लालकृष्ण आडवाणी सीनियर कंसल्टेंट-न्यूरोलाजिस्ट डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में हैं और उनकी हालत में सुधार हुआ है।