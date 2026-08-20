जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवाओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की कि मर्जी से साथ रहने वाले बालिगों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप शादी जैसा ही है।

उनकी पसंद में स्वजन से लेकर दोस्त तक दखल नहीं दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि कोई भी ऐसे बालिगों की जान को खतरा नहीं पैदा कर सकता है।

लिव-इन कपल को सुरक्षा देने का आदेश

एक लड़की को उसके परिवार से खतरे की संभावना को देखते हुए न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने पुलिस को एक लिव-इन कपल को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि अपनी इच्छा से साथ रहने वाले बालिग होने के नाते, युगल को बिना किसी दखल के अपनी पसंद के पार्टनर के साथ रहने और उसे चुनने का पूरा अधिकार है।

मौलिक अधिकार कम नहीं किए जा सकते

अदालत ने यह भी कहा कि अपनी मर्जी से शादी करने वाले बालिगों की शादी को जाति, पंथ, रंग, धर्म या आस्था से परे मान्यता दी जाती है। सामाजिक नैतिकता और पूर्वाग्रहों के कारण उनके मौलिक अधिकारों को कम करना किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पहचान से वंचित करना है।