Delhi Flood Updates: दिल्ली में जलभराव के कारण यमुना नदी का उफान जारी है, आसपास के इलाके और प्रमुख सड़कों पर अभी भी पानी भरे होने से यातायात प्रभावित है। दिल्ली में सुबह आठ बजे यमुना नदी का जलस्तर 206.02 मीटर दर्ज किया गया।

#WATCH | Yamuna River continues to overflow, nearby areas and key roads remain affected due to waterlogging in Delhi



The water level in Yamuna river was recorded at 206.02 mtrs at 0800 hours in Delhi. pic.twitter.com/Nznaf3OQvM