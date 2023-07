Delhi Flood LIVE Updates: दिल्लीवालों के लिए राहत! कम हो रहा यमुना का जलस्तर, ड्रेन रेगुलेटर भी हुआ ठीक

Delhi Flood Updates: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया है। अब दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर बात करते हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिल्ली में बाढ़ आ गई है। यह स्थिति मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने शहर में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है। सीएम ने दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने का वादा किया था।

#WATCH | Its unfortunate that Delhi is flooded today. This situation doesnt come as a surprise to me as the present government has not spent any money on building infrastructure in the city. CM had promised to make Delhi a world-class city: Gautam Gambhir, BJP MP from East… pic.twitter.com/qamzMC0FzI