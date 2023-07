LIVE Delhi NCR News Updates: दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में सड़ी गली हालत में शव मिलने से मचा हड़कंप

स्पेशल सेल (इं शिवकुमार) की टीम ने रोहिणी सेक्टर 29-30 के बीच मुठभेड़ में कांट्रैक्ट किलर कामिल को पकड़ा। कामिल गोली लगने से घायल हो गया है। वह जामा मस्जिद इलाके में हुई हत्या की घटना में शामिल था।

Delhi Police Special Cell arrested a contract killer, Kamil following an encounter around Rohini Sector 29-30. The Police had told him to surrender but he resorted to firing at the Police team following which the team opened retaliatory firing. The criminal received a bullet…