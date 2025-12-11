Language
    दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर, बदल गया आपके जिले का नाम? देखें ऑफिशियल लिस्ट

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने 11 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी है। शाहदरा जिला खत्म हो गया है और पुरानी दिल्ली, मध्य उ

    देखें दिल्ली के 13 नए जिलों के नाम और तहसीलों के नाम

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आज यानी 11 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी है जिसके अनुसार दिल्ली में अब 11 नहीं 13 जिले होंगे। इसके अनुसार, शाहदरा जिला खत्म कर दिया गया है और तीन नए जिले पुरानी दिल्ली, मध्य उत्तर दिल्ली और बाहरी उत्तर बनाए गए हैं।

    इस अधिसूचना के बाद लोगों को यह जिज्ञासा है कि अब उनका इलाका किस जिले में आएगा। ऐसे में किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप नीचे दी गई सूची देख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तहसील नए जिले का हिस्सा बन गई है या पुराने जिले में ही है।

     

     

    जिला / क्षेत्र पुराने उप-मंडल (तहसील) नई व्यवस्था में उप-मंडल / सब-डिवीजन
    मध्य दिल्ली सिविल लाइन्स, करोल बाग, कोतवाली पटेल नगर, करोल बाग
    पूर्वी दिल्ली गांधी नगर, मयूर विहार, प्रीत विहार गांधी नगर, विश्वास नगर, पटपड़गंज
    नई दिल्ली चाणक्यपुरी, दिल्ली छावनी, वसंत विहार दिल्ली कैंट, नई दिल्ली
    उत्तरी दिल्ली अलीपुर, मॉडल टाउन, नरेला बुराड़ी, आदर्श नगर, बादली
    उत्तर पूर्वी दिल्ली करावल नगर, सीलमपुर, यमुना विहार करावल नगर, गोकल पुरी, यमुना विहार, शाहदरा
    उत्तर पश्चिम दिल्ली कंझावला, रोहिणी, सरस्वती विहार किरारी, नांगलोई जाट, रोहिणी
    शाहदरा सीमापुरी, शाहदरा, विवेक विहार शाहदरा अब अलग जिला नहीं रहा – इसके क्षेत्र अन्य में विलय
    दक्षिण दिल्ली हौज खास, महरौली, साकेत छतरपुर, मालवीय नगर, देओली, महरौली
    दक्षिण पूर्वी दिल्ली डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी, सरिता विहार जंगपुरा, कालकाजी, बादरपुर
    दक्षिण पश्चिम दिल्ली द्वारका, कापसहेड़ा, नजफगढ़ नजफगढ़, मतियाला, द्वारका, बिजवासन
    पश्चिमी दिल्ली पटेल नगर, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन विकासपुरी, जनकपुरी, राजौरी गार्डन
    पुरानी दिल्ली (नया जिला) सदर बाजार, चांदनी चौक
    मध्य उत्तर (नया जिला) शकूर बस्ती, शालीमार बाग, मॉडल टाउन
    बाहरी उत्तर (नया जिला) मुंडका, नरेला, बवाना

