DU स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर LG का बड़ा फैसला, कॉलेजों के पास डार्क स्पॉट और असामाजिक तत्वों पर कसेगा शिकंजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अब कॉलेज परिसर के साथ-साथ उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लाने की तैयारी है।

उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधु ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक में कॉलेजों के आसपास मौजूद डार्क स्पॉट, अनियंत्रित ई-रिक्शा, अतिक्रमण, पार्कों में असामाजिक तत्वों के जमावड़े और छेड़छाड़ जैसी शिकायतों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए।



बैठक में डीयू कुलगुरु के अलावा मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज, दौलतराम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज और गार्गी कॉलेज की प्राचार्याओं के साथ दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, परिवहन विभाग और दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का आकर्षण छात्राओं को सुरक्षित आवागमन और कॉलेज के आसपास सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने पर रहा।

हर कॉलेज के लिए नोडल पुलिस अधिकारी एलजी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक महिला कॉलेज के लिए एक समर्पित नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाए। कॉलेजों और मेट्रो स्टेशनों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने, पिकैट जांच करने और पिंक बूथ स्थापित करने को भी कहा गया है।