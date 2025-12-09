पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले एडवोकेट को वकील ने पीटा, 'सनातन धर्म की जय हो' का लगाता रहा नारा
पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में मंगलवार को पूर्व सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील पर जूते से हमला किया गया। हमले के समय वकील धार्मिक नारे ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीजेआई बी. आर. गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर आज यानी मंगलवार कोकड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में जूते से हमला किया गया। जिन पर हमला हुआ वह धार्मिक नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं, इस मामले में शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीरडबास का कहना है कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। हमला करने वाला भी वकील बताया जा रहा है।
हाल ही में वकील राकेश किशोर ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान पूर्व (सीजेआई) बीआरगवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। हालांकि, सीजेआई ने घटना से प्रभावित हुए बगैर मुकदमों की सुनवाई जारी रखी। उन्होंने वकीलों से भी प्रभावित हुए बगैर बहस जारी रखने को कहा था।
गवई ने कहा था कि इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
