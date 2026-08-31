लॉरेंस बिश्नोई के वकील की पुलिस हिरासत 5 दिन बढ़ी, कोर्ट ने पूछताछ पर लगाईं कई तरह की शर्तें
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कानूनी टीम से जुड़े वकील दीपक खत्री की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी ...और पढ़ें
HighLights
वकील दीपक खत्री की पुलिस हिरासत पांच दिन बढ़ाई गई।
पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग और हर 24 घंटे मेडिकल अनिवार्य।
आरोपी को वकीलों से मिलने की अनुमति भी मिली है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूएपीए, रंगदारी और अवैध हथियारों की आपूर्ति के मामले में गिरफ्तार गैंग्स्टर लारेंस बिश्नोई की कानूनी टीम से जुड़े अधिवक्ता दीपक खत्री की पुलिस हिरासत कोर्ट ने पांच दिन के लिए बढ़ा दी है। हालांकि, अदालत ने पूछताछ को लेकर कई शर्तें भी तय की हैं।
पुलिस को पूछताछ की वीडियो रिकाॅर्डिंग कराने के साथ हर 24 घंटे में आरोपित का चिकित्सकीय परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। आरोपित को हर 24 घंटे में अपने दो वकीलों से एक घंटे मुलाकात की भी अनुमति दी गई है।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा ने दिल्ली पुलिस की 10 दिन की हिरासत की मांग पर पांच दिन की हिरासत मंजूर की। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस आरोपित से उसके मुवक्किलों के साथ हुई कानूनी रूप से गोपनीय बातचीत के संबंध में पूछताछ नहीं कर सकती।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि आइबी या एनआइए जैसी कोई अन्य एजेंसी आरोपित से पूछताछ करना चाहती है तो उसे पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। दीपक खत्री को पुलिस ने 25 अगस्त को आईजीआई एयरपोर्ट से पकड़ा था। वह लारेंस बिश्नोई की कानूनी टीम का सदस्य बताया गया है।
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