ढाई साल बाद दिल्ली महिला आयोग को मिली बॉस, नई अध्यक्ष लता गुप्ता ने बताया पहले 100 दिन का एक्शन प्लान
दिल्ली महिला आयोग को ढाई साल बाद लता गुप्ता के रूप में नई नियमित अध्यक्ष मिली हैं। उन्होंने लंबित शिकायतों के निस्तारण, सभी महिलाओं तक आयोग की पहुंच स ...और पढ़ें
HighLights
लंबित शिकायतों का समयबद्ध और व्यवस्थित निस्तारण प्राथमिकता
सभी महिलाओं तक आयोग की पहुंच आसान बनाना लक्ष्य
पारदर्शी कार्यप्रणाली और साइबर अपराध जागरूकता पर जोर
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग को करीब ढाई साल बाद नियमित अध्यक्ष मिला है। जनवरी 2024 में स्वाति मालीवाल के इस्तीफे के बाद से आयोग का अध्यक्ष पद खाली था।
अब भाजपा में कई पदों के साथ निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष रह चुकीं लता गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई अध्यक्ष के सामने लंबित शिकायतों के निस्तारण के साथ ही महिलाओं का आयोग पर भरोसा मजबूत करने की चुनौती है।
महिला सुरक्षा, आयोग की कार्यप्रणाली, लंबित शिकायतों और उनके 100 दिन के रोडमैप को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता से रीतिका मिश्रा ने बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:-
आपकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब महिला आयोग लंबे समय तक नियमित चेयरपर्सन के बिना रहा। क्या आपको लगता है कि इस दौरान आयोग की विश्वसनीयता और महिलाओं का भरोसा प्रभावित हुआ है?
आयोग का संकल्प है कि हर बहन को न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिले और मैं इस संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। कुछ समय तक आयोग की व्यवस्था उस तरह नहीं चल पाई, जिस तरह चलनी चाहिए थी।
अब हमारा प्रयास है कि आयोग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह सुचारू किया जाए और हर महिला को न्याय, सुरक्षा और सम्मान से जोड़ा जाए।
ढाई साल के इस अंतराल के कारण क्या लंबित शिकायतों पर भी इसका असर पड़ा है?
जो पुरानी शिकायतें हैं, उनका व्यवस्थित तरीके से लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि कौन-सा मामला कानूनी प्रक्रिया में ले जाने की जरूरत है और किस मामले में तत्काल समाधान की दिशा में बढ़ा जा सकता है। हमारा प्रयास रहेगा कि इन शिकायतों का व्यवस्थित तरीके से निस्तारण हो।
आपने अपने 100 दिन के रोडमैप में किन बड़े कामों को प्राथमिकता दी है?
सबसे पहली प्राथमिकता आयोग में अब तक आई लंबित शिकायतों को सूचीबद्ध कर व्यवस्थित करना और उनका निस्तारण करना है। शिकायतों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके साथ आयोग तक हर महिला की पहुंच आसान बनाना भी प्राथमिकता है। खासकर झुग्गी-बस्तियों और अनधिकृत काॅलोनियों में रहने वाली उन महिलाओं तक पहुंचना जरूरी है, जिन्हें आज भी अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं है। आयोग में पारदर्शी और व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित करना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी।
कई महिलाएं सामाजिक दबाव या बदनामी के डर से शिकायत तक नहीं करतीं। उनके लिए क्या योजना है?
दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में हमारी बहनों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। आज समस्या केवल घरेलू हिंसा तक सीमित नहीं है। महिलाओं को फोन पर परेशान किया जा रहा है और साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। कई बार महिला को यह समझ ही नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करना है और कहां शिकायत करनी है।
खबरें और भी
हमारी कोशिश होगी कि हर महिला को यह विश्वास हो कि वह अपनी समस्या लेकर आयोग तक आ सकती है और उसकी बात सुनी जाएगी। आयोग उसके साथ खड़ा होगा।
झुग्गी-बस्तियों और वंचित इलाकों में रहने वाली महिलाओं की समस्याएं अलग होती हैं। क्या उनके लिए आयोग कोई विशेष अभियान या अलग व्यवस्था शुरू करेगा?
आयोग के लिए हर महिला बराबर है। जो महिला झुग्गी-बस्ती में रहती है, वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई महिला उद्यमी या बड़े स्तर पर काम करने वाली महिला।
यदि किसी महिला को अपने घर, कार्यस्थल या समाज में किसी भी तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है तो आयोग उसके साथ खड़ा होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि वंचित इलाकों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए और उन्हें आयोग से जोड़ा जाए।
महिला आयोग में शिकायत आने के बाद कार्रवाई के लिए पुलिस या दूसरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि आयोग के पास पर्याप्त अधिकार हैं?
देखिए आयोग सरकार, पुलिस व न्यायिक व्यवस्था के बीच पुल की तरह काम करता है। यदि कोई महिला पुलिस या न्यायिक प्रक्रिया में खुद को प्रताड़ित या असहाय महसूस करती है तो आयोग उसकी समस्या संबंधित एजेंसी तक पहुंचाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्राथमिकता भी महिला सशक्तीकरण रही है।
इसी दिशा में दिल्ली लक्ष्मी योजना और साइकिल वितरण योजना जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आयोग भी महिलाओं के अधिकार और सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने और जरूरी बदलाव की सिफारिश करने का काम करेगा।
यदि आयोग को लगता है कि कोई कानून महिलाओं के हित में पर्याप्त प्रभावी नहीं है तो सरकार को उसमें बदलाव या नए कानून की सिफारिश भी की जा सकती है। आयोग का उद्देश्य महिला को न्याय की प्रक्रिया से प्रभावी तरीके से जोड़ना है।
साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न, मार्फ्ड तस्वीरों और इंटरनेट मीडिया ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या आयोग साइबर मामलों के लिए अलग सेल या विशेष टीम बनाएगा?
आज महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल घर या सड़क तक सीमित नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पर भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। साइबर अपराध से बचाव के लिए स्कूलों और कालेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
युवा लड़कियों को यह जानकारी देना जरूरी है कि ऑनलाइन उत्पीड़न या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में उन्हें क्या करना है और कहां शिकायत करनी है।
यह भी पढ़ें- ढाई साल से बदहाल दिल्ली महिला आयोग का दफ्तर होगा आधुनिक, PWD ने जारी किया 1.41 करोड़ का टेंडर