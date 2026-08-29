IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की मुश्किलें बरकरार; मनी लॉन्ड्रिंग में 7 सितंबर को तय होंगे आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें फिलहाल बरकरार हैं।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 16 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए अब सात सितंबर को निर्णय सुनाने की तारीख तय की है।

होटल ठेके में नियमों की अनदेखी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में दाखिल अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते IRCTC के होटलों के संचालन और रखरखाव के ठेके देने में नियमों की अनदेखी की गई।

जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर कर एक निजी कंपनी को ठेका दिलाया गया। ईडी के मुताबिक, ठेका दिए जाने के बदले करीब तीन एकड़ की जमीन पर एक बेनामी कंपनी के माध्यम से हासिल की गई। एजेंसी का दावा है कि इस कंपनी के तार लालू यादव के परिवार और उनके करीबी सहयोगियों से जुड़े थे।

CBI के बाद ईडी ने भी शुरू की जांच IRCTC होटल परियोजना में अनियमितताओं की जांच सबसे पहले CBIने शुरू की थी। बाद में ईडी ने अपराध से अर्जित संपत्ति और धन के लेनदेन की जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

16 आरोपियों के खिलाफ शिकायत मामले में ईडी ने कुल 16 आरोपितों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। इनमें लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती व हेमा यादव सहित अन्य लोग शामिल हैं।