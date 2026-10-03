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जमीन के बदले नौकरी घोटाला: लालू-राबड़ी और तेजस्वी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश, आरोप तय करने की प्रक्रिया टली

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 03 Oct 2026 12:47 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2026 12:48 PM (IST)

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. लालू, राबड़ी, तेजस्वी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश।

  2. जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई।

  3. आरोप तय करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक टली।

डिजिटल डेस्क, नई लिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े LARA प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक टाल दी है।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा दूसरे आरोपी भी कोर्ट में पेश हुए।

वहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार है। हम सहयोग करेंगे।"