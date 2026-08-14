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IRCTC Scam: लालू-तेजस्वी-राबड़ी को राहत या झटका? रेलवे टेंडर घोटाले में अदालत 27 अगस्त को सुनाएगी फैसला

By Ritika Mishra Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:46 PM (IST)

राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर होटल घोटाले से जुड़े लारा प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 27 अगस्त तक टाल दिया है।

27 अगस्त को आएगा फैसला।

27 अगस्त को आएगा फैसला।

HighLights

  1. अदालत ने आरोप तय करने पर फैसला 27 अगस्त तक टाला।

  2. लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 16 आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में।

  3. ईडी मामला रेलवे होटल टेंडर घोटाले से संबंधित है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 16 आरोपितों के खिलाफ रेलवे टेंडर होटल घोटाले से जुड़े लारा प्रोजेक्ट्स मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर फैसला टाल दिया है। अदालत अब 27 अगस्त को फैसला सुनाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा तीन और चार के तहत दर्ज किया है। मामले में तीन कंपनियां भी आरोपित हैं।

ईडी की कार्रवाई सीबीआई की उस मूल आपराधिक जांच से जुड़ी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी स्थित रेलवे होटलों के टेंडर में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

रेलवे होटल टेंडर से जुड़ा है मामला

सीबीआई का आरोप है कि रेलवे के दोनों होटलों के संचालन का ठेका देने की प्रक्रिया में हेरफेर कर सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाया गया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, इसके बदले जमीन से जुड़े लेनदेन किए गए और इनका संबंध डिलाइट मार्केटिंग कंपनी से था, जिसका बाद में नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी किया गया।

इसी लेनदेन को मनी लांड्रिंग से जोड़ते हुए ईडी ने ईसीआइआर दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी के निदेशकों व शेयरधारकों समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की।

सीबीआई केस में पहले ही तय हो चुके हैं आरोप

रेलवे होटल टेंडर घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में ट्रायल कोर्ट पहले ही कई आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में आरोप शामिल हैं।

हालांकि, आरोपितों ने ईडी और सीबीआई के आरोपों से इन्कार किया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं।