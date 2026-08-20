करोड़ों की प्रॉपर्टी डील में फंसे ललित मोदी, दिल्ली HC से लगा झटका; बेचनी होगी वसंत विहार की प्रॉपर्टी?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2016 के एक मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने वाली ललित मोदी की अपील याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इस मध्यस्थता निर्णय में उन्हें अपनी वसंत विहार की संपत्ति बीडीआर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के समझौते को पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने कहा कि ललित मोदी यह साबित करने में नाकाम रहे कि मध्यस्थता निर्णय कानूनी रूप से अयोग्य था।

पीठ ने कहा कि सुनवाई के दौरान शुरू में अदालत को लगा था याचिका स्वीकार की जानी चाहिए, लेकिन बारीकी से जांच-पड़ताल और संबंधित कानून पर विचार करने के बाद इसके विपरीत फैसला किया गया।

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