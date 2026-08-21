रक्षा बंधन पर रेल यात्रियों को राहत, कोटा- हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन; लगाएगी तीन फेरे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गर्मी की छुट्टियों के बाद भी ट्रेनों में भीड़ है। कई रूट की ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है। रक्षा बंधन में लोगों को यात्रा करने में परेशानी न हो इसे ध्यान में रखकर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

इसी कड़ी में कोटा से हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। यह विशेष ट्रेन 27 अगस्त तक तीन फेरे लगाएगी। इससे रक्षा बंधन में अपने भाई-बहन के पास जाने वालों को सुविधा होगी।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अन्य रूट की भी समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता अनुसार विशेष ट्रेनों की घोषणा की जाएगी।

ट्रेन का टाइम टेबल

09803 नंबर की रक्षा बंधन विशेष ट्रेन कोटा से 22 अगस्त, 24 अगस्त और 26 अगस्त को रात 10.15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह सात बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।

वापसी दिशा में 09804 नंबर की रक्षा बंधन विशेष ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से 23 अगस्त, 25 अगस्त और 27 अगस्त को सुबह नौ बजे रवाना होगी और शाम 7.35 बजे कोटा पहुंचेगी।

रास्ते में इसका ठहराव इंद्रगढ़, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, श्री महावीर जी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर और मथुरा रेलवे स्टेशनों पर होगा। इस विशेष ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे।

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