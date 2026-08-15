दिल्ली के कोंडली इलाके में पतंग उड़ाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया नाबालिग, गंभीर रुप से झुलसा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कोंडली की राजीव कॉलोनी में स्वतंत्रता दिवस पर छत पर पतंग उड़ा रहा 17 वर्षीय नाबालिग हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद स्वजन ने उसे उपचार के लिए एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

बताया जा रहा है कि नाबालिग घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। घर के सामने से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन गुजर रही है। पतंग उड़ाने के दौरान मांझा बिजली की लाइन पर जा गिरा। मांझा लाइन के संपर्क में आते ही नाबालिग को तेज करंट का झटका लगा और वह बुरी तरह झुलस गया।